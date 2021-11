Joseph Biden – AKA Président Gremlin

J’ai dit à tous ceux que je connais que Joe Biden est le directeur général le plus stupide à avoir jamais occupé le poste. Je pensais que c’était évident, mais j’ai reçu une quantité incroyable de réactions d’autres écrivains, amis et même de parfaits inconnus. Il semble qu’il y ait une opinion largement répandue par beaucoup, que tout ce que Joe a fait à l’Amérique l’a été à dessein. La performance de Joe a été assez compétente si vous la regardez de son point de vue. C’est un cerveau qui transforme l’Amérique en la vision de gauche d’une utopie socialiste. Je ne peux pas vous dire à quel point c’était difficile de taper « Biden » et « cerveau » dans la même phrase… tout en riant de façon hystérique. Mais c’est ce que pensent un nombre surprenant de personnes, alors regardons les preuves.

D’abord pour clarifier ma position – je ne dis pas que Joe est un idiot pour poursuivre des objectifs stupides. Même si son objectif de transformer l’Amérique est fou, ce n’est pas là que je veux en venir. Je ne nie pas que lui et ses compagnons de route de gauche soient très heureux de blesser l’Amérique. Cependant, il le fait d’une manière si idiote qu’il ne fait pas que blesser l’Amérique, il sape également sa propre mission. Ses chances de refaire l’Amérique diminuent chaque jour. Il faut être très bas sur la courbe en forme de cloche pour faire les choses aussi mal qu’il l’a fait.

Par exemple, prenons l’objectif de Biden d’effacer Donald Trump du corps politique. Sous les acclamations et l’adoration de la gauche, il a entrepris le premier jour de renverser tout ce que Trump a fait. Maintenant, nous sommes confrontés à une invasion sur notre frontière sudiste. Je suis sûr que les partisans de Joe sont d’accord pour inonder le pays d’étrangers illégaux, mais la manière dont cela a été fait a entraîné un tas de conséquences inattendues (bien que tout à fait prévisibles) qui n’aident pas leur cause. La crise frontalière est devenue si grave, si rapide, que maintenant l’administration joue Monty à trois cartes avec les illégaux – les déplaçant d’un endroit à l’autre pour tenter de les cacher. L’idée du président Asterisk de gérer avec compétence l’invasion est de remplir les bus d’illégaux et de les déposer dans des communautés sans méfiance au milieu de la nuit. Je suis sûr qu’il améliorera sa fortune politique avec ce coup de génie.

Mais la semaine dernière, le président Brandon a eu une idée tellement stupide qu’elle m’a même surpris. Il veut payer des réparations aux étrangers en situation irrégulière pour le traumatisme qu’ils ont subi en enfreignant nos lois. Son plan est de payer 450 000 $ à chaque illégal qui a subi une séparation familiale pour ses problèmes. À moins que son objectif ne soit de remettre des élections aux républicains, ce n’était pas une décision particulièrement brillante. Pouvez-vous dire « cri de ralliement républicain » ? Les publicités de campagne sont probablement en train d’être écrites en ce moment.

On ne peut pas parler de la compétence Biden sans évoquer le retrait de l’Afghanistan. Nous voulions tous quitter l’Afghanistan, et les démocrates salivent à l’occasion de rediriger cet argent vers des projets d’ingénierie sociale. Mais ce faisant, Joe :

Des terroristes armés avec 80 milliards de dollars d’équipement militaire de pointe ont miné nos relations internationales Un nombre incalculable d’Américains est resté en otage

C’est vraiment un niveau de mauvaise gestion Biden. Le retrait a été si mal fait que même le ministère de la Propagande n’a pas pu lui donner une tournure positive. Cela faisait-il partie du plan directeur de Joe de mettre ses chiffres d’approbation en chute libre – alors que nous entrons dans la saison des élections de mi-mandat ?

Le seau à lunch Joe avait également un plan (au passé destiné) pour transformer fondamentalement l’Amérique en dépensant une somme d’argent obscène pour des causes de gauche. En fait, il voulait dépenser quelque chose de l’ordre de 5 000 milliards de dollars. Les démocrates ont intelligemment séparé cet argent en deux morceaux – un plus petit pour les infrastructures et un géant pour le programme « Built Back Better » de Joe. Ils ont ensuite incité les républicains de Vichy à soutenir le projet de loi sur les infrastructures en leur laissant penser qu’ils avaient négocié le projet de loi à la baisse par rapport aux 5 000 milliards de dollars initiaux. Cependant, les démocrates prévoyaient de récupérer le reste de l’argent plus tard, grâce à la réconciliation, mais c’était censé être un secret.

Mais ensuite, Joe s’est impliqué et tout s’est effondré. Il a convoqué une conférence de presse à Rose Garden et a annoncé que les démocrates avaient réussi à tromper les républicains et qu’ils finiraient par récupérer tout leur argent. Cela a rendu les républicains fous, avant même que le projet de loi n’ait été adopté – intelligent. Mais il ne s’est pas arrêté là. Il a promis aux modérés de son propre parti que le projet de loi sur les infrastructures serait voté avant que le projet de loi sur la réconciliation ne soit présenté. Ensuite, l’intelligent Joe a signalé aux radicaux de son parti que les projets de loi sur l’infrastructure et la réconciliation seraient liés et que le projet de loi sur la réconciliation obtiendrait un vote en premier. Et juste comme ça, Joe a déclenché une guerre civile dans son propre parti. Alors maintenant, les démocrates modérés se battent avec les démocrates radicaux, et les républicains se battent avec les deux. À ce stade, il est possible qu’aucun des deux projets de loi ne soit adopté. C’est un plan directeur.

La gauche a toujours voulu imposer un contrôle autocratique sur ce que les Américains sont autorisés à dire et à penser. Le 1er amendement est un obstacle sur la voie du socialisme. La gauche est une foule « la fin justifie les moyens », donc ils n’ont jamais été timides à l’idée d’utiliser le pouvoir de l’État pour écraser la dissidence politique. Le président Asterisk était pleinement d’accord avec cela. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer? Étant un opérateur avisé, Joe a compris que si vous voulez écraser les libertés civiles de tout le monde, il vaut mieux commencer par un groupe pour lequel personne n’a de sympathie. Il a déchaîné le pouvoir impressionnant du DoJ sur les parents soucieux du bien-être de leurs enfants. Comment cela a-t-il fonctionné pour lui ? Terry McAuliffe n’était pas disponible pour commenter.

La réalité est que le niveau d’expertise de Joe révèle la faille dans l’objectif socialiste. La gauche nous a toujours dit que les expériences passées de socialisme n’avaient échoué que parce qu’elles n’avaient pas été bien faites. Ils affirment que cela fonctionnerait très bien si nous mettions des personnes intelligentes en charge et les laissions tout gérer. Et puis ils nous ont donné Joe Biden, comme la personne supposée intelligente qui rendrait tout possible. N’oubliez pas ce qu’ils nous ont dit : les adultes sont de retour en ville – retournant leurs compétences à Washington. Qu’a démontré le président Asterisk jusqu’à présent ? Il ne peut même pas obtenir du papier toilette des navires en Californie pour vider les étagères des magasins à quelques kilomètres de là.

Joe perd même le soutien de ses collègues démocrates. Maintenant, il a des ennuis dans des états bleus profonds qu’il a gagnés haut la main. Pensez-vous qu’ils sont peut-être en colère parce qu’il a foiré tous leurs plans ? C’est parce qu’il est – attendez – un idiot, et pas particulièrement utile non plus.

Je suis désolé, Joe n’est pas un génie maléfique qui détruit les fondations de l’Amérique pour inaugurer un nouveau paradis. Les preuves suggèrent qu’il est quelque chose de très différent – l’incarnation humaine de la loi de Murphy. Il est le gremlin de la machinerie qui veille à ce que tout se brise. En fait, il a tellement foutu les choses en l’air qu’il a déclenché un contre-mouvement. Est-ce que « Let’s go Brandon » faisait partie du plan ?

Sur une note positive, j’ai entendu dire que le voyage du président Gremlin au Vatican s’est bien passé la semaine dernière. Joe prétend que le pape lui a dit qu’il était un bon catholique. Peut-être que l’église le canonisera un jour. Il peut être le saint patron des ratés.

Photo d’Ivan Radic sur Flickr.

