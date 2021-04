Joseph Duplantier de Gojira: James Hetfield m’a inspiré pour jouer de la guitare

Dans une nouvelle interview avec le suédois RockSverige, GOJIRA chanteur Joseph Duplantier On lui a demandé quel autre musicien l’avait influencé et lui avait donné envie de devenir guitariste quand il grandissait. Il a répondu: « James Hetfield. Je sais, c’est surprenant. [Laughs] Non, ce n’est pas surprenant, car j’ai parlé de lui. Surprenant parce que James est plus un chef de groupe et un chanteur et personne ne pense James Hetfield en tant que guitariste. Certaines personnes le font, mais je l’ai vraiment mis là-haut. Je ne parle pas de solos.

«Je ne suis pas un déchiqueteur», a-t-il poursuivi. « Je ne déchire pas. Je crée des plates-formes pour des chansons avec des guitares rythmiques et des subtilités. Si je veux parler d’un gars qui fait des solos, et ce n’est pas original, mais Dimebag [Darrell Abbott, late PANTERA guitarist]. Dimebag est là-haut quand il s’agit de déchiqueter et quand il s’agit d’enfreindre les règles, et quand il s’agit de jouer de la guitare comme un oiseau qui vole, ce serait Dimebag pour moi. Ses solos sont absolument époustouflants, mais James Hefield a quelque chose… s’il y avait une école, il serait mon professeur. S’il y avait une école de rock, il serait mon professeur. Je veux suivre son cours. Sa main droite est un marteau, un marteau imparable. Il est le fondement de la section rythmique de METALLICA. je pense Lars [Ulrich, METALLICA drummer] est juste en train de danser Jamesla guitare. Tout le monde suit James.

« Une fois, nous étions en tournée avec [METALLICA], nous sommes devenus amis avec leur ingénieur moniteur parce qu’il faisait aussi nos moniteurs; nous l’avons embauché, » Duplantier ajoutée. « Nous lui avons donné environ 100 dollars en espèces chaque jour, » Pouvez-vous faire nos moniteurs? Nous n’avons pas notre propre moniteur. » Et il était, comme, ‘Je t’ai eu.’ Puis quand METALLICA joué, une fois il m’a donné Jamesdans les oreilles de rechange. Cette petite boîte, un récepteur. Il a dit, ‘Joe, viens ici, parce qu’il m’a vu regarder James et analysant sa putain de main droite. C’est hors de ce monde. Ce n’est pas forcément impressionnant sur le plan technique. C’est la précision et la cohérence et c’est tranchant. Il me donne une petite radio là-bas et je la branche, j’ai la mienne dans les oreilles et je me dis: ‘Oh mon dieu, oh mon dieu! C’est Jamesdes putains de moniteurs! Quoi?’ Je les branche et je le mets dans ma poche et je le regarde, et j’ai été étonné de voir qu’il n’y avait presque pas de batterie là-dedans. Qui fait ça? Quoi? Peut-être qu’il y avait un charleston, mais il volait à travers les chansons, jouait et chantait et il n’y avait que lui dans ses moniteurs. Un peu de batterie pour rester connecté au reste, mais certaines personnes ont besoin de beaucoup de batterie parce qu’elles sont tellement chaotiques et sont juste assises sur la batterie, comme dans mon cas par exemple. Ce mec peut faire tout un spectacle, et je suis à peu près sûr que tout le monde le suit, même Lars. je pense Lars suit James quand il joue. «

GOJIRA sortira son nouvel album, « Courage », le 30 avril via Records du Roadrunner. Enregistré et produit par Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, New York, siège social – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE), il s’agit d’un recueil de chansons exhortant l’humanité à imaginer un nouveau monde – puis à le concrétiser. Le groupe a d’abord jeté les bases de « Courage » l’année dernière avec la sortie surprise du single 2020 « Un autre monde ». Radio Nationale Publique a salué la piste comme «un banger apocalyptique», et Stéréogum déclaré, « GOJIRA sont l’une des plus importantes institutions souterraines de métal de ce siècle, « tandis que « Courage » a été voté par les fans comme la sortie n ° 1 sur Revolver« Albums les plus attendus de 2021 ».

GOJIRAles dates de tournée très attendues de DEFTONES ont été reportés plus tard cette année.

