GOJIRA guitariste/chanteur Joseph Duplantier a déclaré au magazine Revolver dans une nouvelle interview que FLOTTE DE GRETA VANle deuxième album studio de , « La bataille à la porte du jardin », » a soufflé [his] l’esprit » quand il l’a entendu pour la première fois. Il a ajouté: « J’ai entendu parler d’eux comme étant une arnaque de LED ZEPPELIN. Je pense que ces enfants sont très talentueux – je déteste les appeler des enfants, au fait, parce que cela montre mon âge. Voir une bande de jeunes de 20 ans attraper des instruments vintage et les poser comme ils le font, comme au bon vieux temps. Vous pouvez dire qu’ils sonnent comme LED ZEP ou ceci ou cela ; ça m’est égal. J’ai plus confiance en l’humanité quand j’entends ça. Je me dis ‘Oui, certaines choses ne sont pas perdues.’ Cet album est absolument incroyable. »

En dépit du fait que FLOTTE DE GRETA VAN a réussi à vendre des spectacles partout dans le monde, le quatuor a été critiqué pour avoir canalisé un son étrangement similaire à LED ZEPPELIN, avec quelques fans de musique claquant le chanteur Josh Kiszka pour prétendument copier-coller Robert Plantele style vocal de.

Duplantier n’est pas le seul musicien de rock à avoir défendu FLOTTE DE GRETA VAN contre « LED ZEPPELIN accusations d’arnaque ». L’année dernière, le légendaire guitariste Joe Satriani Raconté Rock classique à propos des rockers du Michigan : « Chaque fois que je mets FLOTTE DE GRETA VAN sur, quelqu’un, généralement quelqu’un de plus âgé, dira : « Qui sont ces gars qui arnaquent ? LED ZEPPELIN?’ Donnez-leur une pause! Il y a des groupes d’une génération plus âgée qu’eux qui semblent le faire pour l’argent et la gloire, mais pour moi, ces gars semblent aimer cette musique et ils ont une vraie étincelle. »

Il y a deux ans, PIERRE AURE guitariste Josh Rand Raconté Initié en métal: « Pour moi, je ressens cet amour/haine pour FLOTTE DE GRETA VAN dans l’industrie, et je ne le comprends pas », a-t-il déclaré. « Je veux dire, je comprends qu’ils ont peut-être porté leur influence un peu lourdement sur leur manche, mais c’est aussi un très, très jeune groupe. Je suis assez curieux de voir où ils iront dans le futur alors qu’ils tournent, enregistrent et, vous savez, entrent en quelque sorte dans le groove. C’est vraiment difficile. Certains groupes peuvent sortir un ‘Appetit pour la destruction’, » se référant à GUNS N’ ROSES‘ premier album classique. « Cela n’arrive généralement pas, mais c’est le cas. Pour beaucoup de groupes, il leur faut quelques années pour prendre pied dans le groupe. Et juste leur groove, pour devenir celui qu’ils vont devenir pour le reste de leur carrière. J’ai l’impression qu’avec eux, le ciel est la limite. Je suis juste curieux de voir où ils le prennent parce que ce sont de grands joueurs, c’est un chanteur phénoménal. Mais ils doivent commencer à travailler sur leur propre voix pour aller de l’avant , et je pense qu’ils sont capables de le faire. »

Plus tôt en 2019, Jack Blanc Raconté Pierre roulante dont il était fan FLOTTE DE GRETA VAN, remarquant : « C’est excitant de voir des jeunes jouer du rock and roll, ça ne fait aucun doute. Ce type a une voix très cool. Plus il se l’approprie, mieux c’est. ‘Il sonne comme Robert Plante.’ Si vous continuez à avancer, cette merde s’en va. »

« La bataille à la porte du jardin » a été publié plus tôt cette année avec un grand succès dans les charts et en fanfare, faisant ses débuts en tant que n ° 1 Billboard Rock Album, n ° 1 Billboard Hard Rock Album, n ° 1 Billboard Vinyl Album, n ° 2 des ventes d’albums Billboard et atterrissant dans le Top 10 sur le Billboard 200.

Formé à Frankenmuth, Michigan en 2012, FLOTTE DE GRETA VAN se compose de trois frères, chanteur Josh Kiszka, guitariste Jake Kiszka et bassiste/claviériste Sam Kiszka, ainsi que batteur Danny Wagner. Ensemble, ils ont joué sur plusieurs continents, vendu plus de deux millions d’albums dans le monde, joué dans des émissions télévisées de fin de soirée, dépassé les palmarès Billboard US Mainstream Rock et Active Rock et remporté le prix Grammy Award pour « Meilleur album rock » en 2019.

