Joseph Duplantier de Gojira sur la chimie musicale «incroyable» avec son frère: «Nous n’avons pas besoin de parler. Nous jouons juste.

Dans une nouvelle interview avec le “Derrière le vinyle” Podcast, GOJIRA chanteur Joseph Duplantier on lui a demandé s’il avait déjà des disputes avec son frère et son coéquipier, batteur Mario Duplantier. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Parfois, mais nous sommes assez patients. Nous avons de la colère. Je ne dirais pas que nous avons des problèmes de colère, mais parfois je me demande. Nous nous respectons et nous nous aimons beaucoup. Nous sommes conscients que nous avons affaire à un projet qui est très déterminant pour nous, et il y a beaucoup de monde autour de nous. Nous sommes donc assez patients. Parfois, je peux sentir et je peux dire – et il dirait la même chose – que parfois nous ne pouvons tout simplement pas se tenir debout. Pendant un petit moment – pendant, comme, une heure ou deux heures. Et puis nous serons, comme, “Vous savez quoi? Je suis hors d’ici.” Nous ne commencerons pas à crier, par exemple, si quelque chose ne se passe pas. Peut-être qu’une fois par an ou deux fois par an, nous nous éleverons la voix et c’est assez méchant, mais c’est très court. Donc, oui, nous ne le sommes pas se frappant au visage ou quelque chose comme ça. “

Joseph a également parlé de la chimie musicale et du lien entre lui et Mario, en disant: “Parfois, il commence juste à jouer quelque chose et je le suivrai directement. Et puis quelque chose grandit. Ou nous nous arrêterons et dirons:” Hé, j’ai cette vision de quelque chose. Cela se passe un peu comme ça. ” Et puis nous commençons… Nous construisons ensemble. C’est assez incroyable. En fait, je n’ai jamais vraiment vécu ça avec personne – faire de l’art ensemble sans être, comme, “Oh mon Dieu. Qu’est-ce qu’il fait? Ce n’est pas ce que je veux faire.” Il y a toujours un lien dans quelque chose. Et je suis très à l’aise sur le processus de création, parce que je sais que nous recherchons la même chose – en quelque sorte. Il a son monde, j’ai mon propre monde, bien sûr – nous » ce n’est pas la même chose… Mais parfois nous nous réunissons, et l’espace commun est ce qui définit ce qu’est le groupe, à peu près. Donc, quand nous sommes dans cette zone, où nous nous connectons, et il y a cette chose où nous sommes tous les deux… Et nous savons – nous nous regardons simplement; nous levons un sourcil ou quelque chose comme ça, et, boum. Nous n’avons pas besoin de parler. Nous jouons, jouons, jouons. “

Le lundi, GOJIRA a annoncé les détails d’une tournée américaine à l’automne. Les nouvelles dates, qui mettront en vedette des invités spéciaux Frappé lâche et ARME EXTRAORDINAIRE, devraient donner le coup d’envoi le 11 octobre à Salt Lake City, dans l’Utah, à The Union et se poursuivre par une performance à The Agora de Cleveland, Ohio, le 29 octobre.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET La prévente a commencé le mardi 4 mai à 10 h 00 heure locale et se terminera le mercredi 5 mai à 22 h 00 heure locale. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente “AMAZONIA” pour accéder aux billets avant le grand public. La mise en vente générale aura lieu ce vendredi 7 mai à 10 h, heure locale.

Les nouvelles dates des titres suivront GOJIRAla course estivale de DEFTONES qui débute le 12 août à l’Armurerie de Minneapolis, Minnesota et comprend deux GOJIRA-seulement les dates de titre le 3 septembre à Chattanooga, Tennessee et le 20 septembre à Boise, Idaho.

GOJIRAle nouvel album de “Courage”, est sorti le 30 avril via Records du Roadrunner. Le disque a été enregistré et produit par Joseph Duplantier à Silver Cord Studio – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, siège – et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE).



