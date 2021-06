Joseph Duplantier de Gojira sur le virus qui a déclenché une pandémie: “Cela vient toujours de la maltraitance et de la consommation d’animaux”

Joseph Duplantier des métallurgistes progressifs français GOJIRA, qui ont été impliqués dans l’activisme environnemental et des droits des animaux, a parlé au Mexique CHAÎNE magazine sur les origines exactes du SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19 et a lancé une pandémie mondiale en mars 2020. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Pour les végétaliens, c’est très bouleversant, cette putain de pandémie, parce qu’elle vient toujours de maltraiter et de manger des animaux. Tous les virus, si vous y pensez — du poulet, la vache folle, peu importe comment ça s’appelle, tous ces épisodes COVID que nous avons — c’est toujours en mangeant des animaux, parce que nous ne sommes pas censés le faire. C’est ce que je pense. Quoi qu’il en soit, je suis un peu contrarié à ce sujet. Je ne pense pas que ce soit une conspiration ou une punition de Dieu ; je pense que c’est juste une réaction normale à notre comportement sur cette planète. Une merde comme ça va arriver si tu ne te comportes pas bien.”

Interrogé sur ce que les gens peuvent faire pour rendre le monde meilleur, Joseph a déclaré: “Cela signifie que nous avons le pouvoir. Nous le faisons. Lorsque vous allez au supermarché ou à l’épicerie ou au marché – où que vous alliez pour acheter de la nourriture – allez-vous choisir d’acheter un produit d’un agriculteur qui bat son femme ou un produit d’un agriculteur qui ne bat pas sa femme ? Ou maltraite ses animaux ou ne maltraite pas ses animaux ? Qui allez-vous soutenir ? Allez-vous acheter un produit qui a été apporté ici de l’autre côté de la planète et j’ai pris trois avions et deux bateaux à apporter, ou tu vas acheter un légume local ? “Oh, je mange local” – oh, ça a l’air chic, putain de hipster. Non – tu dois manger local putain. Quand tu vis en bas au Mexique, je suis sûr que vous avez plus de choix dans la nourriture que vous mangez. Dans les pays plus froids, peut-être que les gens achètent des avocats et des bananes qui ont été apportés de très loin. Mais c’est probablement le cas au Mexique aussi, je suis sûr – vous peut choisir d’acheter quelque chose de local ou qui vient de loin. Donc je pense que ça commence ici.”

Il a poursuivi: “C’est quelque chose que je dis aux gens, et ils sont souvent très surpris, et ce n’est pas du métal de dire ça, mais le pouvoir est dans votre portefeuille. Même si vous ne dépensez que deux dollars par jour, c’est quand même… vous avez un pouvoir là-bas. Et aussi nos pensées, ce que nous pensons devient ce que nous sommes. Il est donc très important d’avoir de bonnes pensées sur nous-mêmes et sur les autres autour de nous et d’essayer de voir le positif chez les gens ou d’apporter le positif chez les autres. [That’s] une autre chose que nous pouvons faire. Nous pouvons être polis et essayer d’écouter les gens et de nous améliorer au lieu d’être en colère contre le monde. On peut ouvrir l’eau pour se laver les mains et l’éteindre tout de suite. Nous pouvons choisir de faire du vélo au lieu de prendre notre voiture, même si nous avons de l’argent pour acheter de l’essence. Ainsi de suite. Donc toutes ces petites choses signifient que nous avons le pouvoir. Ce n’est pas le gouvernement, ce n’est pas le président qui va changer les choses pour vous, car il ne se soucie que d’être réélu ; Je pense que les gens devraient comprendre cela maintenant.”

Duplantier a ajouté: “Et aussi, j’ajouterai cela à ce sujet – c’est juste une phrase, je suppose, qui conclut – mais je pense que la vraie révolution vient de l’intérieur, des individus. S’il y a une révolution qui se passe en vous, vous tu vas t’améliorer, il va y avoir un changement à un certain niveau – ça pourrait être petit, ça pourrait être grand – je pense que c’est ça, c’est une révolution qui fonctionne. Parce qu’essayer de [start] une révolution avec beaucoup de monde, comme en France — « Décapitons le roi » — tourne au bordel. Alors c’est une république, et les gens ne sont pas contents de toute façon. Donc si les gens changent, ils vont inspirer les gens autour d’eux à changer.”

GOJIRAle nouvel album de, “Courage”, est sorti en avril via Records de Roadrunner. Le LP a été enregistré et produit par Joseph Duplantier à Studio Cordon d’Argent – GOJIRA‘s Ridgewood, Queens, siège social — et mixé par Andy Wallace (NIRVANA, RAGE CONTRE LA MACHINE).



