Joseph Gordon-Levitt est le « Bad Boy of Tech » dans Super Pumped

Le monde de la technologie est à l’honneur.

Le lundi 10 janvier, Showtime a publié le premier teaser de la série Super Pumped: The Battle For Uber, avec Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman et Kyle Chandler. La première saison de la série d’anthologies explore le succès de l’application de covoiturage Uber et comment son fondateur et PDG Travis Kalanick a été renversé par le haut.

La bande-annonce montre Gordon-Levitt dans le rôle de Kalanick, qui promet à ses employés : « Contrairement à ce que vous avez peut-être lu, je ne suis pas un monstre. »

Ensuite, il y a Uma, qui incarne l’ancien co-fondateur du Huffington Post Ariana Huffington. C’est Huffington qui qualifie Kalanick de « mauvais garçon notoire de la technologie ».

Mais il devient rapidement clair qu’avoir une réputation de mauvais garçon n’est pas de bon augure pour développer une entreprise. En tant que personnage de Chandler Bill gurley le dit: « La meilleure chose à propos de Travis est qu’il est prêt à traverser les murs pour gagner. Le pire avec lui, c’est qu’il pense que tout est un mur. »