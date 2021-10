Joseph Gordon-Levitt et Archie Yates prêtent tous deux leur voix à la nouvelle série Apple TV+ Wolfboy and the Everything Factory, une merveilleuse série animée qui, selon les deux acteurs, a beaucoup de « cœur » et un « message » important. Yates, qui sera la prochaine vedette du redémarrage Disney + de Home Alone, exprime Sprout, un jeune spryte d’un pays magique connu sous le nom d’Everything Factory. Gordon-Levitt donne vie à Luxcraft, un sorcier barbu qui guide les sprytes et leur nouvel ami Wolfboy.

S’adressant exclusivement à PopCulture.com, Yates a expliqué que sa « partie préférée à propos de Sprout » est « le message que Sprout fait passer aux gens, c’est-à-dire ne laissez pas vos peurs vous contrôler, sinon, ils vous rendront la vie misérable ». Le jeune acteur a ajouté : « C’est en fait très important pour moi en tant que personne parce que je stresse beaucoup à propos de choses comme l’école et d’autres choses inutilement. Alors Sprout m’a vraiment aidé à réaliser cela. »

Pour Gordon-Levitt, qui est père de deux enfants, il pense que la série offre quelque chose que beaucoup d’autres dessins animés ne peuvent pas offrir. « Je trouve que beaucoup d’émissions qui sont là pour les enfants maintenant, elles sont en quelque sorte hyper stimulantes, mais elles n’ont pas nécessairement autant de cœur ou de morale à l’histoire », a-t-il déclaré à PopCulture, « et Wolfboy vraiment. » L’acteur de Inception a ajouté : « C’est une histoire sincère sur la créativité et le fait d’être soi-même. J’ai l’intention de montrer tous les épisodes à mes enfants et je ne les laisse pas tout regarder. »

En plus d’être un acteur de la série, Gordon-Levitt est également producteur exécutif de la série et, lors de sa conversation avec PopCulture, a expliqué comment la série a vu le jour et ce qui l’a amené à s’impliquer. « Wolfboy and the Everything Factory a commencé dans l’esprit de cet artiste nommé Toff Mazery, que je connais depuis très longtemps depuis qu’il a rejoint HitRecord », a déclaré Gordon-Levitt. HitRecord est une communauté massive en ligne et dans la vie réelle « toute sur la créativité et la collaboration » que Gordon-Levitt « a commencé il y a des années ».

« Toff est juste cet artiste merveilleux dans notre communauté depuis des années, réalisant ces belles animations et illustrations », a poursuivi Gordon-Levitt. « C’est un si grand écrivain que je suis venu le voir et je lui ai dit : ‘Hé, si tu pouvais faire quoi que ce soit, que ferais-tu ?’ Ce qu’il a proposé, c’est Wolfboy and the Everything Factory. Donc je suis tellement, tellement fier de Toff, et ça a été un tel plaisir de le soutenir et de donner vie à sa vision.

Enfin, en plus du message important de la série, Yates a partagé qu’il avait beaucoup de « satisfaction » en se voyant « immortalisé en tant que personnage de dessin animé ». Lorsqu’on lui a demandé si ses amis étaient jaloux qu’il obtienne un si grand honneur, il a révélé que la plupart de ses camarades de classe et amis ne connaissaient pas encore son nouveau rôle. « J’ai l’intention d’en parler bientôt », a-t-il déclaré, à quoi Gordon-Levitt a sagement répondu: « S’ils sont de bons amis, ils ne seront pas jaloux. » Les 10 épisodes de Wolfboy and the Everything Factory Season 1 sont désormais diffusés sur Apple TV+.