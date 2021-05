Joseph Gordon-Levitt incarnera le PDG d’Uber pour Super Pumped ⋆ . de Showtime

]]>]]>

Joseph Gordon-Levitt s’est fait un nom sur le petit écran en 30 Rocher du soleil, et maintenant il semble qu’il continue sa récente renaissance avec la télévision en se connectant à la série d’anthologies de Showtime Super pompé.

Gordon-Levitt a déjà A24 et la comédie dramatique d’Apple M. Corman prêt à diffuser à partir du 6 août, et il suivra avec l’étude du personnage de Showtime sur l’ancien PDG d’Uber Travis Kalanick, Super pompé, qui est écrit par Milliards co-créateurs Brian Koppelman et David Levien.

La première saison sera basée sur le best-seller de Mike Issac Super Pumped: la bataille pour Uber, qui raconte les hauts et les bas de la création de l’application de covoiturage, en se concentrant principalement sur le co-fondateur et PDG de Gordon Levitt, Travis Kalanick, qui a été évincé de manière sensationnelle lors d’un coup d’État dans une salle de conférence.

Vice-présidente de la programmation chez Showtime, Amy Israel a déclaré (via ComingSoon) que «Joseph Gordon-Levitt est un acteur remarquablement intelligent et charismatique, incarnant un charme avec un côté imprévisible. Nous sommes plus que ravis de voir ce qu’il apportera au rôle de Travis Kalanick, le PDG hyper-brillant et controversé dont l’ambition et la volonté imprudente menaçaient l’entreprise même qu’il était déterminé à construire. Nous sommes également ravis de nous associer à une autre série avec Brian Koppelman, David Levien et Beth Schacter, qui proposent toujours des émissions provocantes et profondément divertissantes qui stimulent la conversation culturelle.

Êtes-vous super excité pour cela? Dites-nous ce que vous pensez de l’actualité en vous rendant sur nos réseaux sociaux @ FlickeringMyth…

]]>]]>

Lien source