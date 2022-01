Joseph Gordon-Levitt partage une photo de 10 choses que je déteste chez vous

Rien à détester ici !

Joseph Gordon-Levitt a lancé la nouvelle année en partageant une photo amusante sur Twitter du tournage de l’emblématique rom-com pour adolescents de 1999 10 choses que je déteste à propos de toi.

Dans le cliché en noir et blanc, l’acteur de 40 ans et ses co-stars Julia Stiles, Grand livre de santé, David Krumholtz, Andrew Keegen et Susan May Pratt sont vus traîner avec désinvolture dans les chaises du réalisateur. La photo, qui comprenait également le réalisateur Gil Junger, semble avoir été prise entre deux prises de vue de la scène de bal de fin d’année du film, car les acteurs sont tous vêtus de smokings et de robes.

« # 10ThingsIHateAboutYou », Gordon-Levitt a simplement légendé son message.

Sur la photo, Gordon-Levitt, qui a joué le nouvel étudiant adorable Cameron James dans le film, est assis juste à côté de Stiles. L’année dernière, Junger est apparu sur la série de chat YouTube Look Who I Found et a révélé que les co-stars avaient des sentiments forts l’un pour l’autre tout au long du tournage.