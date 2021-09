Joseph Ladapo nommé nouveau chirurgien général de Floride 10z viral

in

Gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé mardi qu’il avait choisi un chercheur de la faculté de médecine de l’UCLA pour être le prochain chirurgien général de l’État. Joseph Ladapo, un médecin formé à Harvard qui s’est demandé si les vaccins Covid-19 pourraient aider à mettre fin à la pandémie de Covid-19, sera le plus haut responsable de la santé publique de l’État.

L’année dernière, Ladapo a écrit un éditorial dans le Wall Street Journal, où il a qualifié le masquage de “distraction”. Il a cité certains essais cliniques randomisés et a déclaré: “La plupart ont montré que le port d’un masque a peu ou pas d’effet sur la transmission du virus respiratoire.”

Et en juin, Ladapo et un co-auteur ont écrit dans le Journal : « Les risques d’un vaccin COVID-19 peuvent l’emporter sur les avantages pour certaines populations à faible risque, telles que les enfants, les jeunes adultes et les personnes qui se sont remises de COVID-19. . “

Cette évaluation n’est pas partagée par l’ensemble de la communauté médicale.

Comme DeSantis, Ladapo est également contre l’imposition du masque et des vaccinations. Après avoir été présenté par le gouverneur, il a pris la parole et a répondu aux questions.

« La Floride rejettera complètement la peur », a déclaré Ladapo. “La peur est finie.”

À un moment donné, on lui a posé une question (inaudible) sur les vaccins.

« Les vaccins dépendent de la personne », a répondu le nouveau chirurgien général. « Ils n’ont rien de spécial par rapport à toute autre mesure préventive. Alors, absolument. De bonnes choses au sujet des vaccins contre le Covid-19, préviennent le risque de maladie grave. Fantastique. Les gens peuvent choisir ce qu’ils veulent faire avec ces informations.

On a ensuite demandé à Ladapo si l’État devait promouvoir le vaccin.

« L’État devrait promouvoir une bonne santé, et la vaccination n’est pas le seul moyen d’y parvenir. Cela a été traité presque comme une religion, et c’est tout simplement insensé, n’est-ce pas ? Il existe de nombreuses bonnes voies vers la santé, et la vaccination n’est pas la seule. Nous soutenons donc les mesures pour une bonne santé.

La pandémie continue de frapper durement la Floride. Lundi, il a été signalé que 376 Floridiens étaient morts en moyenne chaque jour au cours des sept jours précédents. Il s’agissait de la moyenne mobile hebdomadaire la plus élevée que l’État ait jamais signalée.

Regardez ci-dessus via ABC Action News

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com