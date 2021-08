Joseph Lubin affirme que l’ETH se transforme en argent pour les ultrasons

in

Joseph Lubin, fondateur d’une société d’ingénierie logicielle de premier plan dans l’espace blockchain ConsenSys, estime qu’Ethereum (ETH / USD) est en train de se transformer en argent ultrasonore. Lubin, qui est également co-fondateur d’Ethereum, a partagé ses réflexions lors d’une interview le 4 août. Il pense que l’actif numérique se rapproche progressivement de cet exploit avant le hard fork de Londres, qui débutera à 12h30 UTC. aujourd’hui.

Dans l’interview, Lubin a déclaré que la mise à jour EIP-1559, qui aidera Ethereum à passer d’une commission de marché basée sur une offre à un mécanisme de prix fixe et de combustion, fait partie d’un mouvement mondial plus large. En approfondissant cela, Lubin a ajouté que la première étape sera la démocratisation de la Terre. La deuxième étape consistera à démocratiser l’espace de la finance décentralisée (DeFi), qui est l’introduction de la monnaie ultrasonore.

Ethereum est-il vraiment de l’argent à ultrasons ? @emilychangtv et @thestalwart discutent avec le co-fondateur d’Ethereum, Joe Lubin, avant le “London Fork”. Lubin dit qu’Ethereum sera “des ordres de grandeur” plus grand que Bitcoin https://t.co/7UdrI2Gt6c pic.twitter.com/D8W06Kbs32 – Bloomberg TV (@BloombergTV) 4 août 2021

Il a souligné qu’il existe un montant fixe d’or et un montant fixe de BTC, ce qui pour certaines personnes signifie de l’argent solide. Cependant, il y a 13 milliards de livres sterling (9,34 milliards de livres sterling) en ETH bloqués dans ETH 2.0 et 70 milliards de dollars (50,26 milliards de livres sterling) en jetons dans DeFi. Avec l’augmentation de la demande d’ETH et l’introduction de la combustion à travers le hard fork de Londres, la valeur de l’ETH augmentera.

Un long mais fructueux voyage à venir

Les passionnés d’Ethereum ont inventé le terme argent ultrasonore pour se moquer des défenseurs du Bitcoin (BTC / USD), qui affirment que la principale crypto-monnaie est de l’argent solide en raison de son offre limitée de 21 millions de pièces. Avec EIP-1559, Ethereum commencera son voyage pour devenir un système d’approvisionnement déflationniste, dans lequel la quantité d’ETH frappée est inférieure à la quantité d’ETH brûlée.

Grâce à ce système, chaque transaction aura un taux de combustion de base. En conséquence, l’offre d’ETH diminuera avec le temps. Dans cet esprit, les adoptants de l’ETH pensent que la pièce aura bientôt une valeur théorique plus élevée que la BTC. D’où le terme argent à ultrasons.

Cependant, le hard fork de Londres ne garantit pas à lui seul que l’ETH deviendra un actif déflationniste dès la mise à niveau. Selon un utilisateur de Twitter utilisant Korpi, la quantité d’ETH brûlée doit être supérieure à l’ETH émis en blocs pour que l’actif numérique soit considéré comme un actif déflationniste. À cette fin, Korpi pense que l’ETH réussira probablement cet exploit après avoir achevé sa migration d’un mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW) à une preuve de participation (PoS).

Cette nouvelle intervient alors que l’ETH continue d’afficher des performances haussières à l’approche du hard fork de Londres. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH change de mains à 2 638,61 $ (1 895,30 £) après avoir gagné 5,27% au cours des dernières 24 heures et 13,92 % au cours des sept derniers jours.

