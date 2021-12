Joseph Lubin : « Le vieil argent est en train de disparaître »

Joseph Lubin, fondateur de ConsenSys, était à l’événement Dcentral Miami, où il a joué dans un panel intéressant dans lequel il a partagé ses réflexions sur l’adoption des crypto-monnaies par les institutions financières. En outre, il a déclaré que « le vieil argent est en train de disparaître » en référence à la monnaie fiduciaire, tandis que les crypto-monnaies occupent de plus en plus d’espaces. Entre autres choses, il a également parlé de la version institutionnelle de MetaMask.

Il a dit que l’espace crypto a été considérablement dirigé par une communauté de vente au détail. Il a commenté qu’au début de l’ère de la cryptographie, il existait des institutions de couverture plus petites qui pouvaient être agiles et prendre des décisions plus risquées. Certaines de ces institutions se sont penchées sur les crypto-monnaies pendant un certain temps, les prenant comme moyen de paiement pour des biens et des services. Mais, il s’agissait vraiment de gagner des affaires qui se négocieraient assez rapidement à travers les devises. En ce sens, il a déclaré que ce que nous voyons maintenant, c’est que les institutions prennent les crypto-monnaies dans leur bilan.

Joseph Lubin à Dcentral Miami

Métamasque institutionnel

Lubin a également parlé de l’Institutional MetaMask, affirmant que, dans l’écosystème Ethereum, l’Institutional MetaMask fournit un grand nombre de fonctionnalités dont les institutions ont besoin et souhaite initialement attirer les crypto-financiers, les hedge funds et les types de commerçants financiers. . Cependant, il a expliqué que de plus en plus d’entreprises traditionnelles devraient se joindre à eux pour utiliser la cryptographie dans leur vie de tous les jours. Ainsi, vous conservez également les crypto-monnaies sur votre bilan.

En outre, il a déclaré qu’il intègre des solutions de conservation, afin que les organisations financières puissent accéder et participer à DeFi. Lubin a déclaré que le rythme d’adoption est si rapide que son entreprise a doublé nombre de ses indicateurs de performance clés. Le PDG de ConsenSys assure que le changement de paradigme vers un monde qui fonctionne avec des protocoles décentralisés s’accélère.

Il a souligné que Michael Saylor fait du bon travail en évangélisant les utilisations du Bitcoin et des crypto-monnaies. De plus, il estime que cela a considérablement favorisé l’adoption de la crypto chez de nombreuses personnes, et même du fait qu’elle est envisagée dans certaines institutions.

JPMorgan et Goldman Sachs au diapason des crypto-monnaies

À son avis, des entités telles que JPMorgan et Goldman Sachs tentent d’entrer dans l’écosystème de la crypto-monnaie, mais il a souligné que, étant des institutions bancaires massivement réglementées, il ne leur sera pas facile de faire ce genre de chose. En fait, il a mentionné que certains de ces investisseurs ont déjà dit non. « JPMorgan a spécifiquement déclaré qu’investir dans des crypto-monnaies était une erreur. » dit Lubin.

Cependant, il estime que « la fièvre » est allumée et que les institutions se forment. Surtout avec cet argent « ancien, mourant ou en train de disparaître » de manière assez significative, car les crypto-monnaies occupent de plus en plus d’espaces. Il a ajouté qu’avec ce nouvel argent plus solide, ce sera l’argent à ultrasons qui prendra de la valeur de façon exponentielle.

Joseph Lubin, a dit que nous sommes à la fin d’un « cycle d’endettement monétaire important », la fin d’un régime qui ira de pair avec ce « vieil argent » parce qu’il ne fonctionne pas et qu’il y a de nombreuses raisons pour qu’il cesse de négocier avec lui.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport