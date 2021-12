Joseph Olowu prolonge le séjour des Rovers de Doncaster

Joseph Olowu a signé une prolongation de contrat avec Doncaster Rovers.

Olowu est la signature la plus récente de Doncaster ayant rejoint gratuitement en septembre 2021.

Joseph Olowu prolonge le contrat de Doncaster Rovers

🔴⚪✍️ 𝗡𝗲𝘄 𝗱𝗲𝗮𝗹 @JOlowu_27 met la plume sur papier sur un nouvel accord jusqu’à l’été 2023 #DRFChttps://t.co/fXE4z0Gh5U pic.twitter.com/qRRDq35yEu – Doncaster Rovers FC (@drfc_official) 1er décembre 2021

Bonne forme récompensée

Olowu a initialement signé un contrat à court terme pour rejoindre Doncaster Rovers en League One. L’ancien défenseur de l’académie d’Arsenal, libéré par le géant de la Premier League l’été dernier, s’était entraîné avec Rovers en pré-saison dans le but de décrocher un contrat.

Olowu a également joué pour Manchester United au niveau U23.

Il a maintenant mis la plume sur un accord le gardant au stade Keepmoat jusqu’à l’été 2023.

Olowu s’est avéré une signature bien nécessaire pour Doncaster, qui a du mal en League One cette saison – assis 23e au classement.

Chaque équipe a tendance à avoir une crise de blessures à crier à un moment donné de la saison, mais pour Doncaster, les chiffres deviennent vraiment minces.

Olowu a remplacé l’arrière gauche et l’arrière central, sa polyvalence est la clé pour Rovers. Il a récemment été expulsé contre Bolton Wanderers, sa suspension, à laquelle Doncaster a fait appel sans succès, un nouveau coup dur pour le manager Richie Wellens.

Ses performances jusqu’à présent ont reproduit celles d’un talent confiant et il impressionne, malgré la campagne plutôt lugubre de Doncaster jusqu’à présent.

Richie Wellens travaille avec un budget serré et l’ajout d’Olowu, en particulier sur un gratuit, s’est avéré fructueux.

Olowu peut aller loin

Le patron des Rovers, Richie Wellens, a déclaré à doncasterroversfc.co.uk qu’Olowu pouvait aller loin dans le jeu, a-t-il déclaré : « Nous pensons que nous avons un excellent jeune défenseur central en Joseph. Il a tous les atouts pour aller très loin dans le jeu et nous pensons qu’il pourrait devenir un joueur clé pour nous.

« Son attitude sur et en dehors du terrain a été de première classe depuis son arrivée, et nous sommes ravis qu’il voie son avenir ici avec nous. »

Doncaster est actuellement sans Ro-Shaun Williams, blessé. La suspension d’Olowu a conduit l’interprète populaire des Rovers Tommy Rowe à prendre sa place dans la ligne arrière aux côtés du capitaine Tom Anderson.

La légende du club James Coppinger, qui joue désormais un rôle vocal dans l’équipe de recrutement de Rovers, a ajouté : nous pensons qu’il peut avoir un bel avenir avec ce club.

« Nous ne voulons pas être un club en constante reconstruction – nous avons une idée claire de ce à quoi devrait ressembler une équipe Doncaster Rovers et je travaille en étroite collaboration avec le manager, Graham (Younger, responsable de l’identification des talents) et le conseil d’administration. afin que nous puissions construire quelque chose dont tout le monde associé au club peut être fier. »

Doncaster a changé son approche des signatures depuis l’arrivée de Wellens. Sous les managers précédents, les transferts étaient à très court terme avec des contrats d’un an et des prêts très exploités – les Rovers souffrent des effets à long terme de ce modèle à court terme. en ce moment même. Janvier sera probablement un mois crucial pour le statut de League One du club avec des ajouts nécessaires.

