Joseph Parker bat Derek Chisora ​​dans un match explosif

Dans un affrontement poids lourd, l’ancien champion WBO Joseph Parker (29-2, 21 KOs) a remporté une décision partagée en douze rounds contre Derek Chisora ​​(32-11, 23 KOs).

Les résultats étaient 115-113 pour Chisora, 116-111 pour Parker et 115-113 pour Parker.

Dans les premières secondes du premier tour, Chisora ​​a marqué un retrait effréné, car le pied de Parker n’était pas sous lui. Chisora ​​est allé directement pour Parker, qui l’a souvent supporté. Vers la fin du tour, Parker commençait à recueillir ses coups de poing et à marquer des points.

Dans les deuxième et troisième, Chisora ​​a devancé Parker et a décroché les coups les plus violents. Parker supportait beaucoup de choses et essayait de faire en sorte que son jab arrête l’intimidateur britannique venant en sens inverse. Dans la pièce, Chisora ​​a continué à attaquer le corps et Parker a cherché à l’attraper en entrant.

Un cinquième exténuant, avec Chisora ​​toujours à venir et Parker boxant sur le dos et atterrissant des pots-de-vin. Le sixième était vraiment proche, les deux ayant eu des moments de succès. L’action a ralenti au septième, avec Parker frappant et atterrissant à l’entrée de Chisora. Parker est devenu plus actif. Dans le huitième, Chisora ​​est revenu au corps. Parker atterrissait mieux sur la tête et avec ses coups de poing. Dans les dernières secondes, Parker a décroché quelques coups violents alors qu’ils échangeaient des coups.

Dans les neuvième et dixième, Parker était plus fort et Chisora ​​était fatiguée et n’a pas lancé autant de coups de poing. Au cours de la onzième, Parker a décroché de solides coups de poing et a gardé une distance de sécurité car Chisora ​​était fatiguée et n’a pas lancé beaucoup de coups de poing.

Au douzième et dernier tour, deux gros hameçons de Chisora ​​au départ. Par la suite, Parker a assommé Chisora ​​avec quelques coups de poing, puis Chisora ​​s’est attaquée à Parker avec des coups de corps. C’était un tour serré, dans lequel Chisora ​​avait le dessus sur le travail.