“Joseph”, un investisseur anonyme en crypto, perd plus de 300 000 $ dans une arnaque en ligne ⋆ Crypto new media

C’est encore arrivé, les gars. Une autre arnaque majeure à la crypto-monnaie est dans les livres, et un homme s’appelant simplement «Joseph» est la victime de 70 ans qui en paie malheureusement le prix.

Joseph a perdu un peu de pâte

Joseph a dirigé sa propre entreprise pendant de nombreuses années et a économisé beaucoup d’argent pour sa retraite. À 70 ans, il envisageait les jours où il pourrait se détendre et éventuellement acheter un bungalow sans hypothèque qui lui permettrait, à lui et à sa femme, de profiter de leurs années d’or ensemble, mais après s’être impliqué dans le commerce de crypto-monnaie en ligne, Joseph est vivre quelque chose que très peu de gens peuvent même imaginer – la disparition de toutes ses économies.

Dans une interview, Joseph a décrit ses sentiments :

Ma femme et moi sommes très contrariés. Nous avons perdu notre style de vie et nos projets… Je voulais faire ce trading en ligne car tout le monde disait à quel point c’était bien de nous donner un meilleur style de vie.

L’escroquerie a pris l’apparence d’une opération lucrative, dans laquelle plus on investit, plus on gagne. Il s’agit d’un drapeau rouge majeur qui peut être observé dans de nombreuses escroqueries cryptographiques en ligne. Le fait est que les monnaies numériques sont extrêmement volatiles et que les bénéfices ne peuvent donc jamais être garantis. Ainsi, aucune entreprise ou personne ne peut jamais dire avec certitude que ceux qui investissent généreront des revenus.

Néanmoins, Joseph était convaincu qu’il avait trouvé une mine d’or. Les escrocs qui dirigeaient l’opération lui ont dit qu’il pouvait se lancer sur leur plate-forme d’investissement en fournissant environ dix pour cent de ses avoirs globaux.

Pendant que Joseph investissait, il était également aux prises avec une maladie grave qui l’a vu s’effondrer lors d’un appel téléphonique avec les escrocs. Au cours de cet appel, Joseph a dû être emmené à l’hôpital voisin par des ambulanciers paramédicaux. Les escrocs étaient au téléphone lorsque cela s’est produit et ont été « témoins » de tout ce qui s’est passé, mais cela ne les a pas empêchés de faire leurs prochains mouvements.

Pendant qu’il était à l’hôpital, Joseph recevait régulièrement des SMS lui demandant de fournir plus d’argent. Bien qu’il ait trouvé la situation confuse, il a mis son doute de côté et a continué à faire ce que les escrocs lui ont dit. En fin de compte, il a perdu plus de 300 000 $ – une somme qu’il ne reverra probablement pas.

Cela arrive trop souvent

Il déclare:

Je pensais que j’étais bon avec mon argent. C’est vraiment à ma sortie de l’hôpital que le spectacle de ce que j’avais fait m’a frappé. L’argent était destiné à notre retraite et à tous les futurs soins de santé dont nous avions besoin. Je n’ai aucun moyen de récupérer l’argent que j’ai perdu pendant que je suis à la retraite.

Selon une organisation connue sous le nom de Citizens Advice, environ 36 millions d’adultes ont été ciblés par des escroqueries cryptographiques en ligne au cours de la dernière année, avec environ 12% de ces escroqueries prenant la forme de programmes d’enrichissement rapide.

Mots clés: crypto, Crypto Scam, Joseph