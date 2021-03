Josepha Madigan doit s’attaquer à de vrais problèmes pour les femmes – pas pour le Kerryman

MR Potato Head a beaucoup à répondre.

Depuis que le fabricant Hasbro a annoncé que la marque de jouets sera connue simplement sous le nom de Potato Head à partir de la fin de cette année, toutes sortes de débats non sexistes ont débuté.

La ministre d’État Josepha Madigan se donne maintenant pour mission de supprimer les noms et titres à prédominance masculine.

Elle a déclaré que ces titres, tels que président, porte-parole, fiscaliste et météorologue, reflètent les valeurs de la période de l’histoire au cours de laquelle les termes ont été créés et ne devraient pas être utilisés par des personnes, qui le font souvent sans s’en rendre compte, de nos jours. .

Mme Madigan a déclaré qu’elle avait lancé cette croisade non sexiste après que son attention ait été attirée sur The Kerryman, un journal au titre masculinisé, et lui avait suggéré de l’appeler The Kerry Person à la place.

Le directeur général du Kerryman Siobhan Murphy a déclaré sans surprise qu’il n’était pas prévu de renommer le journal avec un nom neutre.

Sa raison, que la marque est bien reconnue et serait détruite si elle était changée, est parfaitement plausible.

Et de toute façon, il n’y a aucune raison pour qu’une publication aussi ancienne et réussie se plie devant la brigade PC.

Mme Madigan devrait déjà savoir qu’il existe des éléments tels que les porte-parole et les présidents, ainsi que des non sexistes comme le porte-parole et la présidente.

Débâcle

Et où compte-t-elle mettre fin à cette débâcle non sexiste?

Allons-nous supprimer les pronoms comme «lui» et «elle» et faire en sorte que tout le monde le devienne?

Les termes qui font référence au sexe, comme la mère, le père, la tante ou l’oncle, seront-ils réinventés en mots non descriptifs?

Un trou d’homme deviendra-t-il un trou de personne? Le bonhomme de neige devient-il un homme de neige?

Faut-il réinventer les pommes Pink Lady avec Lady Fingers et Gingerbread Men?

Les publications de l’autre côté, comme Woman’s Way et Women’s Health, devront-elles suivre les mêmes règles?

Enfin, Mme Madigan a déclaré qu’elle ressentait le devoir de lutter pour l’égalité des sexes en tant que l’une des rares femmes impliquées dans la politique irlandaise.

J’aimerais voir sa championne des causes réelles comme la parité salariale, la garde d’enfants et la violence sexiste sur un non-problème qui ne fera aucune différence aveugle pour aucun d’entre nous.

Cela deviendra bientôt un débat que Josepha Madigan regrettera de ne pas avoir commencé.