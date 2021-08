Joséphine Baker deviendra la première femme noire enterrée au Panthéon de Paris

La dépouille de Joséphine Baker, danseuse, chanteuse, actrice et militante française d’origine américaine décédée en 1975, sera transférée au Panthéon à Paris, rapporte le New York Times. Elle deviendra la première femme noire et l’une des rares figures nées à l’étranger à être enterrée dans la tombe légendaire. Le Panthéon est également la dernière demeure d’icônes comme Marie Curie, Victor Hugo, Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Les funérailles auront lieu le 30 novembre.

Le président Emmanuel Macron aurait pris cette décision à la demande d’une pétition signée par plus de 40 000 personnes appelant à cette décision. Le Times a noté la nature symbolique du mouvement. “Comment une femme issue d’un milieu défavorisé et très pauvre a-t-elle pu accomplir son destin et devenir une star mondiale”, a déclaré l’écrivain Laurent Kupferman, qui a lancé la pétition. “C’était possible en France à une époque où ce n’était pas aux États-Unis.”