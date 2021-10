Josh Allen des Bills brûle les Chiefs pour 4 touchés dans une grande victoire

La star des Bills de Buffalo, Josh Allen, a incendié la défense des Chiefs de Kansas City pour quatre touchés lors de la victoire 38-20 de l’équipe dimanche soir.

Allen était 15-en-26 avec 315 verges par la passe et trois passes de touché. Il a également récolté 59 verges au sol en 11 courses, dont une impressionnante haie au troisième quart. Il a terminé avec une note de passeur de 139,1 record de la saison.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen (17 ans) jette le plaqueur défensif des Chiefs de Kansas City Derrick Nnadi (91 ans) au cours de la première mi-temps d’un match de football de la NFL le dimanche 10 octobre 2021 à Kansas City, Missouri (AP Photo/Charlie Riedel)

C’était tout Buffalo toute la nuit.

Les Chiefs ont couru un total de 79 jeux et ont même eu 392 verges au total, mais les revirements se sont accumulés et les ont vraiment blessés au fil du temps. Patrick Mahomes a réussi deux interceptions dans la défaite et l’équipe a réussi deux échappés. Mahomes a maintenant six interceptions sur la saison, ce qui est autant qu’il en avait en 2020.

Aucun receveur de Bills n’a fait plus de trois captures. Dawson Knox a mené l’équipe avec trois attrapés pour 117 verges et un touché. Emmanuel Sanders a réussi trois attrapés pour 54 verges et deux touchés.

LES BROWNS ENTRENT DANS L’HISTOIRE DE LA NFL AVEC UN ASSAUT OFFENSIF ET UNE PERTE POUR LES CHARGEURS

Le quart-arrière des Buffalo Bills Josh Allen se démène pendant la première moitié d’un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City le dimanche 10 octobre 2021 à Kansas City, Missouri (AP Photo/Charlie Riedel)

Micah Hyde avait un Pick Six de Mahomes au troisième quart. Gregory Rousseau s’est fait une passe pour Mahomes pour une interception. Tre’Davious White et Andre Smith ont tous deux récupéré un échappé.

La défense des Bills a mis Mahomes à l’aise toute la nuit. Il a terminé 33-pour-54 avec 272 verges par la passe, deux passes de touché et deux choix. Il a également mené l’équipe au sol avec 61 verges au sol.

Mecole Hardman a réussi neuf attrapés pour 76 verges. Travis Kelce et Byron Pringle ont chacun réussi un touché. Josh Gordon, qui jouait son premier match depuis la saison 2019, a eu une prise.

Le quart-arrière des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes réagit au cours de la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Bills de Buffalo le dimanche 10 octobre 2021 à Kansas City, Missouri (AP Photo/Ed Zurga)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Buffalo est passé à 4-1 cette saison et a plaidé pour la meilleure équipe de l’AFC. Les Chiefs sont tombés à 2-3 et ont du pain sur la planche dans la division AFC Ouest.