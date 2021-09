Josh Altman de MDLLA nuance le déménagement de Fredrik Eklund à LA

in

Il y a une guerre de territoire d’un million de dollars qui se prépare.

Star de Los Angeles à un million de dollars Josh Altman taquine un grand drame à venir lorsque la saison 13 sera diffusée ce soir sur Bravo. Maintenant que MDLNY est Fredrik Eklund a déménagé sur la côte ouest, tous ses collègues agents ne sont pas heureux de l’avoir sur la scène immobilière de LA.

“Fredrik a du mal à LA”, a déclaré Altman à E! Nouvelles exclusivement. “Je pense qu’il pensait qu’il allait juste entrer sur ce marché et commencer à vendre beaucoup de biens immobiliers. Je pense qu’il traverse les mouvements maintenant depuis quelques années, et cela ne s’est pas passé comme il le voulait. être à ce stade. Je pense donc qu’il s’accroche à différentes choses juste pour essayer de rester pertinent ici, et à la fin de la journée, ça ébouriffe beaucoup de plumes. “

Altman a ajouté qu’il y a un “désespoir qui vient de lui”. “En tant qu’ex-ami, je suis probablement la seule personne qui va lui dire franchement”, a-t-il partagé.