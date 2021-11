Josh Brolin « vit mieux » pour ses enfants après 8 ans de sobriété

Josh Brolin vit sa meilleure vie.

L’acteur de 53 ans a évoqué huit ans de sobriété dans une publication émouvante sur Instagram le lundi 1er novembre, remerciant sa femme Catherine Boyd ainsi que ceux qui l’ont soutenu tout au long de son parcours. Partageant un selfie de retour, Brolin a commencé dans une longue légende: « La sobriété, c’est enfin aimer sans que l’on pense à la façon dont cela n’affecte que vous. »

« La sobriété est un moment où l’on peut aimer et être consumé par la joie que cela procure à quelqu’un d’autre », a-t-il poursuivi. « La sobriété, c’est connaître la différence entre l’égoïsme et l’intégrité. La sobriété, c’est savoir que Dieu est en tout et qu’il est composé de toutes les couleurs (et mélanges de couleurs) qui existent. »

Brolin a ensuite remercié Boyd, qu’il a épousé en 2016, d’avoir été là pour lui pendant ses « heures les plus difficiles » et ses « plus grandes joies ».

Selon Brolin, sa femme a célébré son jalon de sobriété aujourd’hui en laissant une note douce dans son camion à côté d’un collage de photos de leurs enfants, qui, selon la star de Dune, ont été « créés » à la suite de sa décision de devenir sobre.