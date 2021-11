Josh Cavallo avoue avoir peur d’aller à la prochaine Coupe du monde

11/09/2021 à 11:05 CET

sport.es

Josh Carvallo Il a été le protagoniste récemment en déclarant son homosexualité et en devenant l’un des rares footballeurs professionnels à le reconnaître publiquement, ce qui lui a valu soutien et félicitations pour sa bravoure. Mais après cette vague de reconnaissance, le joueur australien dans des déclarations pour le podcast du Guardian’s Today in Focus a révélé qu’il a également peur après six ans au cours desquels il a vécu avec l’angoisse de le cacher à tout son entourage. « Non seulement je l’ai caché à mes collègues, mais aussi à ma famille », dit-il. « Je l’ai caché à mes amis, tout autour de moi, donc seulement quand j’ai pu être moi-même, c’est quand j’ai pu être détendu, sans souci ni stress. »

Carvallo a aidé de nombreux autres footballeurs dans une situation similaire : « Il y a des gens qui m’ont parlé en toute confidentialité pour me dire qu’ils étaient dans la même situation, et ce sont aussi des footballeurs professionnels. Et regardez, c’est quelque chose dans lequel vous ne pouvez pas vous précipiter. Tu veux être toi-même. Au final, je n’étais pas heureux et maintenant regarde-moi, je suis le plus heureux du monde. Ils aiment comment ça sonne et ils disent : ‘Josh, je n’ai pas ressenti cela jusqu’à présent et je veux le faire » et je dis : « C’est entre vos mains, c’est votre voyage et il y a une lumière au bout du tunnel ». Je ne pensais pas qu’il y en avait et il y en a certainement », dit-il.

Le footballeur s’inquiète désormais de ce qui pourrait arriver à la Coupe du monde du Qatar, où les actes homosexuels sont illégaux. Cavallo dit être saisi par la peur : « Quelque chose à propos du Qatar qui applique la peine de mort aux homosexuels, c’est quelque chose dont j’ai très peur et qui ne me donne pas envie d’y aller. Cela m’attriste », poursuit-il, « au final la Coupe du monde est au Qatar et l’une des plus grandes réalisations d’un footballeur professionnel est de jouer pour votre pays, et sachant que c’est dans un pays qui ne soutient pas la communauté gay et qui met notre propre vie en danger, me terrifie et me fait me demander si ma vie est plus importante que de faire quelque chose de vraiment bien dans ma carrière professionnelle. »