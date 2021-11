Josh Cavallo « effrayé » de participer à la Coupe du monde au Qatar

Josh Cavallo, le seul footballeur gay de haut niveau connu dans le football masculin, a déclaré qu’il avait « peur » de participer à la Coupe du monde 2022 au Qatar pour l’Australie.

Les fans, les instances dirigeantes, les ligues, les clubs, les managers, les joueurs anciens et actuels ont tous soutenu Cavallo lorsqu’il a parlé avec émotion de sa sexualité dans une vidéo publiée le mois dernier.

L’interview de Josh Cavallo

L’arrière gauche d’Adelaide United a déclaré au Guardian qu’il craindrait le traitement qu’il recevrait s’il se rendait au Qatar pour la Coupe du monde.

« J’ai lu quelque chose du genre [they] donner la peine de mort aux homosexuels au Qatar, c’est donc quelque chose qui me fait très peur [of] et je ne voudrais pas vraiment aller au Qatar pour ça », a-t-il déclaré.

« Et cela m’attriste. En fin de compte, la Coupe du monde est au Qatar et l’une des plus grandes réalisations en tant que footballeur professionnel est de jouer pour votre pays, et de savoir que c’est dans un pays qui ne soutient pas les homosexuels et nous met en danger de notre propre vie, cela me fait peur et me fait réévaluer – est-ce que ma vie est plus importante que de faire quelque chose de vraiment bien dans ma carrière ? »

Le jeune homme de 21 ans a également révélé qu’il cachait son identité sexuelle à sa famille et à ses amis. Après avoir surmonté cela, l’impact de Cavallo se fait déjà sentir, les joueurs le contactant en privé pour obtenir du réconfort et des conseils.

« Il y a des gens qui m’ont contacté en toute confidentialité et m’ont dit: » Je me bats avec la même chose Josh « , et ce sont aussi des footballeurs professionnels. Et regardez, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas précipiter. [I say] tu veux être toi-même, et à la fin de la journée je n’étais pas heureux et maintenant regarde-moi, je suis honnêtement au sommet du monde.

« Ils aiment le son de ça et ils disent: » Josh, je n’ai jamais vécu ça avant et je veux le faire « , et je dis: » C’est entre vos mains, c’est votre voyage et il y a une lumière au bout du tunnel .’ Je ne pensais pas que c’était le cas, mais il y en a certainement.

lois qataries

Cavallo avait raison de dire que les lois du Qatar criminalisent l’homosexualité et qu’elle est passible de mort.

Un rapport Stonewall de 2019 a révélé que le mariage homosexuel est interdit et qu’un couple homosexuel est jugé inapte à être tuteur. Les ministres peuvent empêcher les LGBT+ d’entrer dans le pays, voire les expulser en raison de leur identité. De plus, les personnes trans ne peuvent pas légalement changer de sexe.

En 2019, le directeur général de la Coupe du monde, Nasser al-Khater, a insisté sur le fait que les fans de tous horizons sont les bienvenus au tournoi, mais n’a pas soutenu la démonstration publique d’affection.

« Je voudrais assurer à tout fan, de tout sexe, orientation (sexuelle), religion, race, d’être assuré que le Qatar est l’un des pays les plus sûrs au monde – et ils seront tous les bienvenus ici », a-t-il déclaré.

« La sûreté et la sécurité de chaque fan est de la plus haute importance pour nous. Il y a beaucoup de formation pour le personnel de sécurité pour s’assurer que les choses qui sont culturellement différentes sont vues dans ce cadre.

Il a ajouté: « Les démonstrations d’affection en public sont mal vues, cela ne fait pas partie de notre culture – mais cela concerne tout le monde. »

Questions pour la FIFA

La FIFA était l’une des parties à soutenir Cavallo lorsqu’il a sorti sa vidéo en octobre.

Ils ont tweeté : « ‘Je suis footballeur et je suis gay.’ Vous n’avez plus à cacher qui vous êtes @joshuacavallo. Vous n’êtes pas seul, comme l’a montré la communauté du football dans le monde aujourd’hui. Nous sommes très fier de toi. Vos mots seront une inspiration et un soutien pour tant de personnes.

Si l’instance dirigeante mondiale du football n’avait pas soutenu directement un moment décisif dans le sport, les critiques auraient été sismiques.

De même, les critiques n’acceptent pas leurs mots vagues lorsque les preuves suggèrent qu’ils ne remplissent pas leur devoir de diligence. De manière flagrante, remettre la Russie et le Qatar World Cup en premier lieu, malgré leurs antécédents en matière de droits de l’homme, suggère qu’ils ont peu de passion pour réellement soutenir des causes éthiques.

Cavallo admet qu’il craint pour sa vie s’il joue au Qatar devrait apporter un plus grand contrôle à la FIFA et au président de la FIFA Gianni Infantino.

Cela fait suite au Finlandais Tim Sparv qui a écrit un point de vue critique sur la FIFA et la Coupe du monde 2022 en septembre. Il a déclaré que « beaucoup de gens dorment encore » sur les problèmes de la Coupe du monde au Qatar.

La FIFA pourrait être considérée comme l’une des figures auxquelles Sparv faisait référence en raison de son incapacité à contrôler correctement sa conduite éthique.

Maintenant, un joueur a peur de jouer au football lors de son tournoi à cause de sa prise de décision. Cet examen ne fera que s’intensifier dans la préparation de la compétition.

