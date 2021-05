Josh Donaldson des Twins a marqué le 2 millionième run de l’histoire de la MLB 10z viral

Il est indéniable que le sport du baseball existe depuis un certain temps. Mais saviez-vous avant samedi que la MLB existe depuis assez longtemps pour se rapprocher des 2 millions de points marqués au total ?

Rejoignez AWESEMO+ dès aujourd’hui !

Utilisez des données précises et des outils avancés conçus par le lecteur DFS #1.

Samedi, le 2 millionième point de l’histoire de la Major League Baseball a été marqué. Josh Donaldson des Twins du Minnesota a eu le privilège de franchir la plaque sur une fusée éclairante le long de la ligne du champ droit de Nelson Cruz.

Et non, la MLB n’avait même pas les images de Donaldson marchant sur le marbre dans la vidéo ci-dessus, publiée par le compte Twitter officiel de la ligue !

Mais les fans peuvent être rassurés, nous avons des photos de ladite 2 millionième manche :

Au moins, nous savons que c’est définitivement arrivé et que Josh Donaldson n’a pas raté l’assiette ou quelque chose du genre.

Honnêtement, cette vidéo Twitter est un microcosme du terrible marketing de marque qui met le baseball derrière les autres ligues sportives professionnelles. Autrefois si populaire qu’il était affectueusement connu sous le nom de « Jeu de l’Amérique », le nombre de téléspectateurs de la MLB est en baisse constante depuis plusieurs années.

Tendance de l’action secondaire

Plutôt que de promouvoir activement les plus grandes stars du jeu, le baseball a plutôt choisi d’expérimenter un tas de fausses nouvelles règles.

Pièce A : commencer chaque manche supplémentaire avec un coureur fantôme au deuxième but. GTFO avec ce BS !

La MLB a complètement gâché la stratégie marketing pour sa 2 millionième course. Cela aurait pu être génial. Qui peut oublier la course pour la millionième course lorsque Bob Watson et Dave Concepción ont tous deux sprinté autour des bases sur des circuits pour avoir la chance de gagner 10 000 $ et un million de Tootsie Rolls

– Dylan Hornik (@_Hornik_) 29 mai 2021