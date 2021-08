Josh Duggar a déclaré qu’une saisie d’ordinateur au travail détenait de nombreuses preuves liées à des accusations de pornographie juvénile

L’ordinateur de travail de Josh Duggar, qui a été saisi lors d’un raid, contiendrait une multitude de preuves liées aux accusations de pornographie juvénile auxquelles il fait face. Dans de nouveaux dossiers juridiques rapportés par Fox News, il est indiqué qu’un détective de Little Rock, Arkansas “a utilisé un outil d’application de la loi pour télécharger des fichiers décrivant des abus sexuels sur des enfants” sur le réseau peer-to-peer BitTorrent, à partir d’un utilisateur d’un adresse IP unique. Cela s’est produit en mai 2019, et le détective a découvert que les téléchargements provenaient du “petit concessionnaire de voitures d’occasion de Duggar dans ce district au moment des téléchargements et a demandé un mandat pour perquisitionner les locaux”.

Les fichiers vidéo auraient contenu des actes graphiques et criminels impliquant « deux femmes prépubères entièrement nues ». Un fichier séparé qui a été téléchargé contiendrait “environ 65 fichiers d’images d’une femme prépubère, dont beaucoup sont de la pornographie juvénile”. Des agents spéciaux du département de la sécurité intérieure ont déterminé plus tard que l’adresse IP “a été émise par un fournisseur de services Internet connu sous le nom d’Ozarks Go et a demandé des informations d’abonné associées au compte de l’utilisateur”.

Des mois plus tard, en octobre 2019, le dossier indique qu’Ozarks Go a identifié Duggar comme l’abonné, “avec une adresse qui est finalement revenue au concessionnaire de voitures d’occasion du défendeur” connu sous le nom de Wholesale Motorcars en Arkansas. Cela a conduit à l’approbation d’un mandat fédéral pour que des agents enquêtent sur le parking de Duggar pour « preuves liées à la pornographie juvénile ». Le mandat a été exécuté le 8 novembre 2019 et à l’époque il y avait des rapports à ce sujet, mais aucun détail n’avait été fourni.

L’ancienne star de 19 Kids and Counting a été arrêtée par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré sous la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de cautionnement.

Duggar a depuis été libéré sous caution et reste chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants serait autorisé à avoir des “contacts illimités” avec ses enfants, cependant, sa femme – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès doit s’ouvrir en novembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.