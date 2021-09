Josh Duggar a rejeté l’accord de plaidoyer avant son arrestation

Josh Duggar, qui a été arrêté en avril et fait actuellement face à deux chefs d’accusation de recel et de possession de pornographie juvénile, s’est vu proposer un accord de plaidoyer des semaines avant son arrestation, mais l’a refusé. Selon des documents juridiques obtenus par The Sun, les procureurs ont envoyé à l’avocat de Josh un e-mail contenant à la fois un accord de plaidoyer et une renonciation à l’acte d’accusation, ce qui signifie qu’il accepterait directement un plaidoyer au lieu d’aller en procès.

La requête a été révélée alors que les procureurs répondaient à la demande de l’équipe juridique de Duggar de “supprimer les preuves”.

“L’accord de plaidoyer contient un exposé des faits, qui devrait être une bonne référence récapitulative lorsque vous examinez le matériel de la découverte.

“De manière significative, le téléphone portable de Duggar, y compris les messages texte qu’il a envoyés et les photos qu’il a prises, le place sur le parking à la date et à l’heure auxquelles les images pédopornographiques ont été téléchargées et distribuées.”

Un récapitulatif de leur rencontre à la Sécurité intérieure a également été envoyé par les procureurs. L’équipe juridique de Duggar a vu les photos et les preuves pornographiques vidéo recueillies sur l’ordinateur de l’ancien TLC. Le gouvernement a proposé de montrer aux avocats de Duggar “toutes les images pédopornographiques découvertes lors de la recherche médico-légale”, mais l’offre a été refusée. Un accord oral sur la peine n’a pas été évoqué.

Josh n’a évidemment pas accepté l’accord et a été inculpé des semaines plus tard. Il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation. Son procès est prévu pour le 30 novembre. L’équipe juridique de Duggar a déposé une série de requêtes dans diverses tentatives pour que l’affaire soit rejetée. Le mois dernier, son avocat a déposé une requête affirmant que l’enquête du gouvernement « s’est déroulée sans autorité légale » puisque les deux précédents chefs de la sécurité intérieure occupaient le bureau « sans autorité légale ».

Plus tard, l’avocat de Duggar a tenté d’accuser quelqu’un d’autre – un autre employé qui travaillait chez le concessionnaire automobile de Josh à l’époque. Identifié uniquement en tant que témoin n° 1, l’individu a précédemment déclaré qu’il avait regardé de la pornographie sur son téléphone portable au travail, mais qu’il n’avait pas touché aux ordinateurs du bureau. Ils ont également admis rester au travail parfois la nuit. Les enquêteurs ont déclaré avoir fouillé le téléphone du témoin, mais n’ont rien trouvé d’incriminant lié à l’affaire Duggar.

L’ancien de Counting On est actuellement confiné à domicile chez des amis de la famille LaCount et Maria Reber dans l’Arkansas jusqu’à ce qu’il comparaisse au procès. Josh aura un accès illimité à ses enfants, tant que sa femme Anna (qui est enceinte de leur septième enfant) est présente.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.