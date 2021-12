Avertissement concernant le contenu : cette histoire traite d’agression sexuelle et de pornographie juvénile.

L’un des amis de la famille Duggar a témoigné devant le tribunal au sujet de Josh Duggerles allégations d’agressions sexuelles passées.

Ami Bobye Holt a déclaré à un juge que Josh aurait » pénétré numériquement » une fille en 2003, alors qu’il avait 15 ans, selon le mémoire supplémentaire des procureurs déposé le 30 novembre et obtenu par E! Nouvelles. Les procureurs ont décrit Bobye comme « un ami de longue date de la famille de l’accusé et la mère de la fille avec qui il sortait lorsqu’il a agressé Jane Does 1 à 4 ».

Le lundi 29 novembre, le père de Josh, Jim Bob Duggar, et Bobye ont témoigné lors d’une audience de preuve afin de déterminer s’ils pouvaient témoigner devant un jury lors de son procès pour pédopornographie.

Josh fait actuellement face à un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et à un chef de possession de pornographie juvénile. Il a plaidé non coupable aux accusations.

Avant la sélection du jury, Bobye a témoigné environ un jour en mars 2003 lorsqu’elle a déclaré que Josh avait admis avoir eu une conduite inappropriée, selon le mémoire résumant des parties du témoignage de la veille.