Josh Duggar ajoute un autre avocat à son équipe juridique avant le procès

Avant le procès de Josh Duggar pour pédopornographie, l’ancien de la télé-réalité cherche à ajouter un autre avocat à son équipe. Duggar a demandé l’autorisation d’un juge pour ajouter l’avocat associé Ian T. Murphy de Margulis Gelfand, LLC, à sa défense en tant que co-conseil. Margulis Gelfand, LLC est le cabinet d’avocats en charge de la défense de la star de 19 Kids and Counting. Le juge a accédé à la demande lundi, selon The Sun.

Cette décision intervient parmi d’autres mesures prises par les procureurs pour inclure des allégations antérieures contre Josh Duggar dans le procès afin d’établir l’antériorité de son attirance sexuelle envers les jeunes filles. En 2015, le patriarche de Duggar, Jim Bob, a déposé un rapport de police affirmant que son fils avait agressé quatre de ses jeunes sœurs ainsi qu’une baby-sitter à la maison. L’accusation déclare dans sa demande initiale : « Plus précisément, le gouvernement remarque son intention de présenter des preuves qu’en 2002 et 2003 environ… et les organes génitaux ou l’anus d’un enfant, à savoir une agression sexuelle au deuxième degré. »

L’équipe de Duggar a rétorqué dans des documents judiciaires que les allégations ne devraient pas être admises devant le tribunal, affirmant qu’il était possible que Josh Duggar n’ait pas commis les crimes allégués – bien qu’il ait avoué et s’est excusé à l’époque – parce qu’il n’a jamais été arrêté ou inculpé pour l’incident. « Il ne fait aucun doute que les allégations en cause surviennent à un moment où Duggar était un enfant et les allégations en cause dans cette affaire surviennent à un moment où Duggar avait la trentaine », indiquent les documents. « En outre, il ne fait aucun doute que Duggar n’a jamais été inculpé d’un crime lié à ces allégations. »

« Le rapport est fortement rédigé et, surtout, ne comprend aucun nom ou date de naissance de toute personne impliquée, ce qui rend extrêmement difficile pour quiconque, et encore moins pour cette Cour en se prononçant sur l’application de la règle 414, de déterminer si Duggar a réellement commis les actes allégués dans rapport et si la conduite, si elle était commise, constituait un crime, en particulier à la lumière des défenses affirmatives clairement énoncées dans la loi », a poursuivi la défense, ajoutant que les allégations précédentes pourraient « induire un jury en erreur » puisqu’elles ne concernent pas au cas actuel.