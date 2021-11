Josh Duggar demande un témoin à l’approche du procès de pédopornographie

Le procès de Josh Duggar pour pédopornographie se rapproche et l’ancienne star de télé-réalité fait des demandes concernant les témoins impliqués dans l’affaire. Plusieurs personnes ont été appelées à témoigner au procès et, selon Radar Online, l’équipe juridique de Duggar a déposé des demandes de séquestration de ces personnes. Le média rapporte que Duggar souhaite que les témoins soient séparés afin qu’ils ne puissent pas se parler à l’avance de l’affaire.

« Duggar demande également respectueusement que l’ordonnance de cette Cour interdise également au gouvernement et/ou à ses témoins de parler aux témoins qui sont séquestrés au sujet du procès ou du témoignage d’autres témoins avant ou pendant leur témoignage », indique la requête en justice de Duggar. Son avocat poursuit en affirmant que la mise sous séquestre devrait être nécessaire « étant donné la nature des allégations et l’importance des déclarations antérieures que certains témoins auraient faites. Par souci d’équité, il est important que le témoignage de chaque témoin ne soit pas influencé par ce qui se passe dans la salle d’audience pendant le procès. . » Notamment, l’accusation s’est opposée à cette requête, déclarant que les règles normales et standard relatives aux témoins devraient s’appliquer à ce procès comme elles le feraient pour tout autre.

« Le défendeur a déposé une requête demandant à cette Cour d’émettre une ordonnance expansive de séquestration des témoins pendant le procès, et demandant spécifiquement que le gouvernement – mais pas la défense – soit interdit de parler avec ses propres témoins pendant le procès », lit-on dans une réponse de l’accusation. « Dans la mesure où la défense demande qu’il soit interdit au gouvernement de parler avec ses propres témoins pendant le procès, le gouvernement demande à cette Cour de rejeter la demande de l’accusé. À ce stade, le juge ne semble pas avoir statué sur la demande de Duggar.

Duggar a été arrêté par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré sous la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de cautionnement.

Duggar a finalement été libéré sous caution et aurait séjourné chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants serait autorisé à avoir des « contacts illimités » avec ses enfants, cependant, sa femme – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès doit commencer le 30 novembre.