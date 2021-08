Josh Duggar fait face à des allégations embarrassantes liées à ses accusations de pornographie juvénile

in

L’ancienne star de TLC, Josh Duggar, aurait utilisé le même mot de passe pour accéder aux images de pornographie juvénile que pour la page Instagram de sa famille, selon les procureurs. Les allégations ont fait surface dans des documents judiciaires nouvellement descellés obtenus par Radar Online. Les procureurs ont révélé les détails lors de l’audience sur la caution de Duggar en mai. Duggar a été arrêté le 29 avril et fait face à des accusations fédérales de recel et de possession de pornographie juvénile.

Les procureurs fédéraux ont cherché à maintenir Duggar, 33 ans, en prison pendant l’audience de caution en attendant son procès. Les enquêteurs ont déclaré avoir trouvé les images offensantes sur l’ordinateur de travail de Duggar dans son parc de voitures d’occasion. Il aurait téléchargé le matériel à l’aide d’un programme peer-to-peer, qu’il aurait utilisé pour cacher son activité. “Toutes ces choses montrent ce que faisait M. Duggar et les liens vers lesquels il allait pour dissimuler son activité”, a déclaré le procureur.

Alors que Duggar a pris des mesures pour cacher son activité, il n’utilisait pas de mot de passe unique. Selon les procureurs, il a utilisé le même mot de passe pour accéder aux images que pour les comptes bancaires et le compte Instagram de sa famille. “C’était le mot de passe que Josh Duggar utilisait depuis des années, et cela montre qu’il est la personne” qui a utilisé le programme secret, ont déclaré les procureurs, rapporte Radar. Les avocats de Duggar ont fait valoir que plusieurs personnes auraient pu utiliser l’ordinateur de travail, mais la preuve du mot de passe a convaincu le gouvernement du contraire.

“Nous savons qu’il est capable de commettre des infractions pratiques parce qu’il s’y est livré dans le passé, et nous savons que la pornographie juvénile que M. Duggar examinait implique des abus sexuels sur des tout-petits et de jeunes enfants”, a déclaré un procureur lors d’une conférence de presse. l’audience de cautionnement. “Il a une histoire, une histoire qui remonte à 20 ans, qui montre son attirance sexuelle pour les enfants et la sournoiserie de son activité.”

Au cours de l’audience du 5 mai, l’agent spécial de Homeland Security Investigations, Gerald Faulkner, a affirmé que l’ancienne star de 19 Kids & Counting avait téléchargé des fichiers illustrant des abus sexuels sur des enfants à trois jours différents en mai 2019. L’un des fichiers aurait montré que des enfants entre 18 mois et 12 ans étaient abusés sexuellement. Les images étaient “dans le top cinq des pires des pires que j’aie jamais eu à examiner”, a déclaré Faulkner, rapporte E! Nouvelles.

Homeland Security a perquisitionné le concessionnaire de voitures d’occasion où travaillait Duggar en novembre 2019 et a saisi plusieurs ordinateurs. L’un des ordinateurs de Josh avait le programme “Covenant Eyes”, qui est censé aider les toxicomanes à la pornographie en alertant le partenaire d’un individu de leur activité. L’épouse de Duggar, Anna Duggar, a reçu des rapports, mais Falkner a déclaré qu’une partie de l’activité de Duggar n’était pas surveillée car il utilisait un réseau protégé par mot de passe.

Le juge a finalement décidé d’autoriser la libération sous caution de Duggar, mais il doit vivre dans une maison sans aucun mineur. Il vit avec LaCount et Maria Reber, amis de ses parents Jim Bob Duggar et Michelle Duggar. S’il est reconnu coupable, Duggar pourrait être condamné à 20 ans de prison et à des amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour chaque accusation. Le procès devait initialement commencer en juillet, mais il a ensuite été reporté au 30 novembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.