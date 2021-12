Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Suite au verdict de culpabilité de Josh Duggar, l’ancien de Counting On a été placé à l’isolement pour des raisons de « sécurité ». Des sources ont déclaré à InTouch Weekly « qu’il a sa propre petite cellule et qu’il est éloigné des autres criminels ». Un juge a reconnu Duggar coupable de deux chefs d’accusation de possession et de réception de pornographie juvénile plus tôt cette semaine après son arrestation en avril.

Josh Duggar est actuellement détenu à l’établissement correctionnel du comté de Washington jusqu’à ce qu’il reçoive sa peine. Une date d’audience n’a pas encore été fixée. Il risque jusqu’à 20 ans derrière les barreaux dans une prison fédérale pour les crimes et 250 000 $ d’amende pour chaque chef d’accusation.

L’épouse de Duggar, Anna, aurait fait preuve de courage devant le public pour elle et la progéniture de Josh. Cependant, des sources partagent que la femme, qui a récemment donné naissance au septième bébé du couple, est « dévastée » par la situation. Malgré ses nombreux efforts pour être là pour Josh tout au long du procès, lui offrant un soutien indéfectible à son mari, « sa famille a été déchirée, mais elle sait que ce n’est pas seulement sa famille qui a été blessée ». L’initié a poursuivi, ajoutant qu’Anna essayait de gérer la nouvelle en « essayant de penser et de prier pour les victimes innocentes ».

Quant au reste de la famille, une autre source affirme que « la famille a prié et prié, mais s’est également préparée au pire ». « [Michelle Duggar] et [Jim Bob Duggar] essaient de rester forts, priant pour Josh, Anna et leurs petits-enfants. La famille se rallie, mais certains des enfants ne peuvent pas pardonner à leur frère Josh ce qu’il a fait. Ils sont horrifiés qu’il n’ait pas été aidé plus tôt. »

La sœur de Josh, Jill, a répondu à la nouvelle dans un article de blog. « Aujourd’hui a été difficile pour notre famille », a écrit Jill. « Nos pensées vont aux victimes de maltraitance d’enfants ou de tout type d’exploitation. Nous sommes reconnaissants pour le travail acharné des forces de l’ordre, y compris les enquêteurs, les analystes médico-légaux, les procureurs et toutes les autres personnes impliquées qui sauvent les enfants et tiennent pour responsables les responsables de leurs abus. . »

Jill a poursuivi: « Personne n’est au-dessus des lois. Cela s’applique également à tout le monde, peu importe votre richesse, votre statut, vos associations, votre sexe, votre race ou tout autre facteur. Aujourd’hui, les habitants du district ouest de l’Arkansas l’ont clairement indiqué dans leur verdict . En tant que chrétien, nous croyons que nous sommes tous égaux au pied de la croix, et, de même, nous sommes tous égaux devant la loi. »