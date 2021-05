Josh Duggar interdit de voir ses enfants s’il est libéré sous caution ⋆ .

Pendant ce temps, la sœur de Josh Jessa Duggar et son mari Ben Seewald déclarent qu’ils sont “ attristés ” d’apprendre les accusations de pornographie juvénile de son frère, mais espèrent “ que la vérité soit révélée ”.

AceShowbiz –

Josh Duggar ne pourra pas retourner dans son domicile de l’Arkansas même s’il est sorti de prison. Le “19 enfants et comptage»Un ancien, qui a été arrêté pour pornographie juvénile, se verrait interdit de voir ses six enfants s’il est libéré sous caution.

L’avocat de 33 ans aurait demandé sa libération sous caution avant son procès, qui se tiendra le 6 juillet. En réponse à cette demande, la juge en chef des États-Unis, Erin L. Wiedemann, a déclaré: «Compte tenu de la nature des accusations. contre lui, le tribunal exigerait probablement un tiers dépositaire avec lequel il pourrait résider. »

«Cela garantirait le respect des conditions du cautionnement, de sorte que vous auriez tous besoin de sortir cette ligne et d’informer notre bureau de probation de l’identité de cette personne afin qu’ils puissent l’interroger», a poursuivi le juge. «Ils voudront également interviewer M. Duggar. Ils ne discuteront pas de vos accusations, Duggar, mais ils vous interrogeront pour obtenir des informations afin de déterminer si vous êtes une bonne personne pour la libération, dans une résidence où ils ne sont pas mineurs à la maison ou qui visiteraient sans surveillance. »

Josh a été réservé par les maréchaux américains et détenu à la prison du comté de Washington le 29 avril. Ayant été accusé d’utiliser Internet pour télécharger du matériel lié à des abus sexuels sur des enfants, il a été giflé d’accusations de réception et de possession de pornographie juvénile. Cependant, il a plaidé non coupable lors de l’audience du 30 avril.

À la suite de l’arrestation de Josh, sa sœur Jessa Duggar et son mari Ben Seewald a publié une déclaration qui disait: «Nous sommes attristés d’apprendre les accusations portées contre Josh.» Ils ont ajouté: «En tant que chrétiens, nous nous opposons à toute forme de pornographie ou d’abus et nous souhaitons que la vérité soit révélée, quelle qu’elle soit. Nos prières accompagnent leur famille alors qu’ils traversent cette période difficile.

Les parents de Josh Michelle Duggar et Jim Bob Duggar, pendant ce temps, a écrit sur leur site Web: «Nous apprécions vos prières continues pour notre famille en ce moment. Les accusations portées contre Joshua aujourd’hui sont très graves. C’est notre prière pour que la vérité, quelle qu’elle soit, soit révélée et que tout cela soit résolu en temps opportun. » Ils ont ajouté: «Nous aimons Josh et Anna et continuons de prier pour leur famille.»