Josh Duggar peut contrôler la police dans une affaire de pédopornographie : le juge 10z viral

Les procureurs fédéraux doivent remettre les informations à Josh Duggar équipe juridique sur le rôle que deux services de police de l’Arkansas ont pu jouer dans le téléchargement des fichiers illicites que les autorités auraient attribués à l’ex-star en disgrâce de “19 Kids and Counting”, a statué jeudi un juge.

La victoire des avocats de la défense de Duggar peut s’avérer d’une importance douteuse, voire à la Pyrrhus.

« Soit à décharge ou à charge »

Les procureurs nient que les informations recherchées par Duggar existent, et même si c’était le cas, la pertinence serait contestée. Les avocats de Duggar reconnaissent que les données recherchées pourraient être « soit à décharge, soit à charge », a noté le juge.

La décision permet à Duggar d’en savoir plus sur la phase naissante de l’enquête au printemps 2019, qui a finalement conduit à son inculpation plus tôt cette année.

En mai 2019, des membres de trois services de police de l’Arkansas – Little Rock, Jonesboro et Ozark – ont téléchargé des fichiers illustrant des abus sexuels pendant l’enfance à partir d’un logiciel propriétaire d’application de la loi appelé « Torrential Downpour ». Le détective de Little Rock a transmis la piste aux enquêteurs fédéraux de Homeland Security Investigations, qui auraient été attribués à l’ancienne star de la télé-réalité et fervent chrétien, Josh Duggar.

Duggar voulait plus d’informations sur deux des policiers locaux : le détective de Jonesboro Roi de Brandon et officier Ozark David Warren. Les procureurs insistent sur le fait que les officiers n’ont joué aucun rôle dans cette enquête.

Quoi qu’il en soit, le juge de district américain Timothée Brooks a statué, Duggar devrait être en mesure d’obtenir des journaux de leur travail.

“La Cour apprécie le fait que les policiers de Little Rock, Jonesboro et Ozark n’ont pas mené d’enquête en ligne coordonnée et ont par coïncidence téléchargé les mêmes fichiers à partir de la même adresse IP à peu près au même moment”, indique l’ordonnance de neuf pages. “Néanmoins, la défense a persuadé la Cour que les journaux générés automatiquement et envoyés par courrier électronique aux trois officiers pourraient divulguer à la défense des informations pouvant être soit à décharge, soit à charge.”

Les procureurs affirment que les autorités de Jonesboro et d’Ozark n’ont aucun journal ou rapport de ces téléchargements, mais l’équipe juridique de Duggar affirme que le programme Torrential Downpour enregistre automatiquement ces informations. Ainsi, la décision du juge peut ordonner au gouvernement de remettre un ensemble nul.

« La Cour ordonne donc au gouvernement d’accomplir cette tâche et d’obtenir les journaux à produire à la défense », a écrit Brooks. “Si les journaux n’existent pas, le gouvernement devrait en informer le défendeur.”

«À quelques minutes les uns des autres»

Détective de Little Rock Ambre Kalmer’s Le rôle clé dans l’enquête qui a finalement conduit aux accusations de Duggar est incontesté, et elle dit qu’elle a trouvé un utilisateur de BitTorrent partageant des fichiers horribles : un dossier « .zip » et un autre sous forme de vidéo. Les deux auraient représenté des filles prépubères, âgées de sept à neuf ans, en train d’être agressées sexuellement (Law&Crime a précédemment rapporté les détails horribles ici).

En géolocalisant les fichiers dans le nord-ouest de l’Arkansas, Kalmer a envoyé la piste à l’agent d’enquête de la sécurité intérieure. Gerald Faulkner, qui a finalement accusé Duggar d’être l’expéditeur. Le fait que deux autres organisations chargées de l’application des lois aient téléchargé les fichiers à peu près au même moment serait une coïncidence.

« Au cours de l’audience de la motion, le gouvernement a déclaré que les trois policiers ont téléchargé les mêmes fichiers d’abus sexuels sur des enfants à partir de la même adresse IP à quelques minutes d’intervalle – mais au cours de la poursuite d’enquêtes indépendantes – et que seul le détective Kalmer, et non le deux autres officiers, ont pris contact avec l’agent spécial de HSI Faulkner pour poursuivre une enquête fédérale sur ces téléchargements », a écrit le juge Brooks.

L’agent Faulkner a obtenu un mandat le 4 novembre 2019.

Environ quatre jours plus tard, Faulkner a exécuté la recherche et a déclaré qu’il avait trouvé plus d’images et de vidéos montrant des abus sexuels dans l’enfance sur des appareils à l’intérieur du concessionnaire automobile Duggar.

Au cours d’une audience en mai, l’agent Faulkner a qualifié un dossier notoire de « Top cinq des pires des pires » qu’il ait jamais eu à examiner, car il décrivait la maltraitance d’un bambin de 18 mois. L’homme qui a fait le dossier, a condamné un trafiquant d’êtres humains australien Pierre Scully, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité aux Philippines.

L’enquête a mis du temps à suivre son cours : Duggar ne serait mis en examen qu’en avril 2021, et son procès est prévu fin novembre.

L’avocat de Duggar n’a pas immédiatement répondu à un e-mail demandant un commentaire.

Écoutez le podcast de Law&Crime sur l’histoire du pire téléchargement présumé de Duggar :

Lire la décision ci-dessous :

(Image via mugshot)

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]