Josh Duggar reconnu coupable d’accusations fédérales de pornographie juvénile

Ancien militant politique conservateur et vedette de l’émission télévisée « 19 Kids and Counting », Josh Duggar, 33 ans, a été reconnu coupable de téléchargement et de possession de pornographie juvénile.

Tard jeudi matin, un jury fédéral de l’Arkansas a déclaré l’accusé coupable d’un chef d’accusation de réception de pornographie juvénile et de possession de pornographie juvénile.

Il risque jusqu’à 40 ans de prison fédérale et/ou des amendes de plus de 500 000 $ s’il est condamné au maximum tel qu’inculpé. Il recevra probablement une pénalité beaucoup moins importante, cependant.

Selon les autorités fédérales, l’enquête sur les crimes sexuels de Duggar a commencé lorsqu’un détective de Little Rock a remarqué que des fichiers de pornographie juvénile qui étaient connectés à un ordinateur chez son concessionnaire automobile remontaient à Duggar.

Lors d’une audience sur la caution en mai, un agent fédéral a déclaré que Duggar avait en sa possession des dizaines de photographies et de vidéos illustrant des abus sexuels sur des enfants « aussi jeunes que des tout-petits ».

Une vidéo trouvée sur un ordinateur dans un parking appartenant à l’accusé était intitulée « Daisy’s Destruction », considérée comme l’une des « cinq pires des pires » que l’agent fédéral a dû examiner car elle décrivait l’agression sexuelle de une fille de 18 mois.

Un épisode du podcast « Objections » de Law&Crime explore l’histoire du trafiquant d’êtres humains australien qui a réalisé cette vidéo : Pierre Scully, qui a été surnommé le « pire pédophile du monde ». Rédacteur en chef Law&Crime Adam Klasfeld plonge dans l’histoire horrible derrière ces images.

Au cours du procès, les jurés ont également été au courant de certaines des actions passées de Duggar.

