Josh Duggar sera libéré de prison malgré les allégations selon lesquelles il possède 65 photos pornographiques d’enfants

Bien qu’il ne soit pas autorisé à retourner dans sa maison familiale, l’ancienne star de « 19 Kids and Counting » se verrait accorder des contacts illimités avec ses six enfants tant que sa femme Anna Duggar est présente.

Josh Duggar ne passera pas de temps derrière les barreaux en attendant son procès dans son affaire de pédopornographie. Malgré les allégations selon lesquelles il possède 65 images pédopornographiques, le « 19 enfants et compter» L’alun aurait été libéré sous caution et devrait sortir de prison le jeudi 6 mai.

Lors de l’audience du mercredi 5 mai, la juge de l’Arkansas, Christy Comstock, a décidé que l’homme de 33 ans serait libéré sous plusieurs conditions, dont l’impossibilité de retourner dans son domicile familial. « Je vous dirai que vos propres enfants, vos frères et sœurs, vos enfants et vos frères et sœurs mineurs font tous partie de la société plus large que le tribunal doit prendre en compte pour vous protéger », a déclaré le juge.

« Je ne peux pas en toute conscience vous renvoyer chez vous », a poursuivi le juge Christy. « Il y a six enfants mineurs qui vivent dans votre maison. Il y a d’autres enfants mineurs, qui entrent et sortent régulièrement de la maison de leurs grands-parents. Et je ne vais pas vous y renvoyer.

Cependant, Josh aurait un accès illimité avec ses six enfants tant que sa femme Anna Duggar est présente. Pourtant, il n’est pas autorisé à côtoyer d’autres enfants. De plus, ses déplacements sont limités car il ne peut pas quitter le district ouest de l’Arkansas sans l’autorisation du tribunal.

À sa sortie, la star de télé-réalité sera placée en confinement à domicile dans la maison du pasteur LaCount Reiber et de son épouse Maria Reiber. Il peut également quitter l’endroit juste pour aller voir sa famille, aller à l’église, au travail, aux soins médicaux et aux rendez-vous légaux sous surveillance via GPS.

Josh, qui a été arrêté le 29 avril, n’a pas le droit de posséder ou de regarder de l’érotisme de quelque nature que ce soit à tout moment et ne peut pas disposer d’appareils électroniques avec lesquels il peut accéder à Internet. De plus, il ne peut pas posséder de substances de contrôle, d’armes à feu et ne pas en obtenir. S’il enfreint l’une de ces conditions, il encourt une peine de prison supplémentaire pouvant aller jusqu’à 10 ans.

Lors de l’audience de mercredi, l’agent spécial Gerald Faulkner de la sécurité intérieure a divulgué ce que les autorités ont trouvé sur les appareils électroniques de Josh. « En mai 2019, [an Arkansas police officer] identifié un ordinateur participant au partage connu de photos et de vidéos de pornographie enfantine », a d’abord déclaré Gerald.

Gerald a en outre affirmé que Josh avait un clip de deux minutes sur son ordinateur de deux femmes mineures et d’un homme qui ont commis des actes sexuels sur les enfants. 65 images d’une femme « compatible avec la pédopornographie » ont également été retrouvées sur l’appareil de cette dernière.

Josh aurait admis qu’il avait un navigateur TOR sur son ordinateur, qu’il peut utiliser pour accéder au dark web de manière anonyme. Cependant, Gerald a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve » que la personnalité de la télévision était celle qui a téléchargé le TOR.

