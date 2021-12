Josh Duggar sourit dans une photo d’identité après un verdict de culpabilité dans un procès pour pédopornographie

Josh Duggar a reçu un verdict de culpabilité dans son procès pour pédopornographie, et l’ancienne star de la télé-réalité était tout sourire dans sa photo d’identité suivante. Jeudi, le procès de Duggar s’est terminé lorsque le jury a rendu sa décision au tribunal. L’homme de 33 ans a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de recel et de possession de pornographie juvénile. Une nouvelle photo a été prise par la suite, avec Dugger enfilant une chemise de ville blanche et adressant un léger sourire à la caméra.

La condamnation de Duggar interviendra à une date ultérieure, mais le père de sept enfants risque jusqu’à 20 ans de prison, ainsi qu’une amende de 250 000 $, pour chaque chef d’accusation pour lequel il a été reconnu coupable. Cela signifie qu’il pourrait potentiellement encourir 40 ans de prison et 500 000 $ d’amende. Duggar a été arrêté par les shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré à la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de caution.

Duggar a finalement été libéré sous caution et aurait séjourné chez un ami de la famille. Il lui était interdit d’avoir des contacts avec des mineurs. Il aurait été autorisé à « des contacts illimités » avec ses enfants, cependant, sa femme – qui a donné naissance au septième enfant du couple en octobre – devait être présente pour les visites.

Après le verdict, un certain nombre de frères et sœurs de Duggar se sont exprimés, dont sa sœur Jill Duggar Dillard. « Aujourd’hui a été difficile pour notre famille », a écrit Dillard dans une entrée de blog. « Nos pensées vont aux victimes de maltraitance d’enfants ou de toute forme d’exploitation. Nous sommes reconnaissants pour le travail acharné des forces de l’ordre, y compris les enquêteurs, les analystes médico-légaux, les procureurs et toutes les autres personnes impliquées qui sauvent les enfants et tiennent pour responsables les responsables de leurs abus. . »

L’ancienne star de Counting On a poursuivi en écrivant : « Personne n’est au-dessus des lois. Cela s’applique également à tout le monde, peu importe votre richesse, votre statut, vos associations, votre sexe, votre race ou tout autre facteur. Aujourd’hui, les habitants du district occidental de L’Arkansas l’a clairement indiqué dans son verdict. En tant que chrétiens, nous croyons que nous sommes tous égaux au pied de la croix et, de même, nous sommes tous égaux devant la loi. » Pour le moment, Duggar n’a pas publié de déclaration sur son verdict.