Josh Duggar, star de télé-réalité, coupable de possession de pornographie juvénile

. – Un jury a reconnu jeudi la star de la télé-réalité Josh Duggar coupable d’avoir reçu de la pornographie juvénile et de possession de pornographie juvénile, selon une décision rendue par la division de Fayetteville du district ouest de l’Arkansas du tribunal de district des États-Unis.

« Nous apprécions les longues délibérations du jury, nous respectons le verdict du jury et nous avons l’intention de faire appel », a déclaré Justin Gelfand, l’avocat de Duggar, dans une déclaration à CNN.

Duggar a été arrêté le 29 avril et inculpé le 30 avril d’accusations fédérales de recel et de possession de pornographie juvénile, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de l’Arkansas. Il aurait téléchargé du matériel décrivant des abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans, a déclaré le bureau du procureur américain dans un communiqué. Il a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation.

L’agent spécial de la sécurité intérieure Gerald Faulkner a témoigné au sujet de l’enquête de Duggar.

Faulkner a expliqué au tribunal que de la pornographie contenant de jeunes enfants avait été trouvée sur un ordinateur de bureau dans l’entreprise de Duggar à Springdale, Arkansas.

L’un des fichiers, selon Faulkner, montrait des enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Faulkner a déclaré qu’au cours de ses 11 années en tant que chercheur, ces images sont « parmi les cinq pires que j’ai jamais eu à examiner ».

Qui est Josh Duggar ?

Duggar est le fils aîné de Michelle et Jim Bob Duggar, dont la famille nombreuse et l’éducation chrétienne dévouée et conservatrice ont fait l’objet de l’émission TLC « 19 Kids and Counting ». L’émission a été annulée en 2015 à la suite d’allégations selon lesquelles Josh Duggar aurait agressé sexuellement des filles à l’adolescence. Il n’a jamais été inculpé relativement à ces allégations.

La même année, Duggar a admis qu’il avait utilisé Ashley Madison, un site Web conçu pour aider les personnes mariées à tromper leur conjoint, après que son nom a été révélé lorsque le site Web a été piraté.

Jim Bob et Michelle Duggar ont publié une déclaration sur le site Web de leur famille au sujet des « allégations très graves » auxquelles leur fils est confronté.

« Nous apprécions vos prières continues pour notre famille en ce moment. Les allégations portées contre Joshua aujourd’hui sont très graves. Nous prions pour que la vérité, quoi qu’il arrive, éclate et que tout cela soit résolu en temps opportun. Nous aimons Josh et Anna et nous continuons de prier pour sa famille », ont-ils déclaré.

Gregory Lemos, Jamiel Lynch, Dakin Andone, Eric Levenson et Amir Vera de CNN ont contribué à ce rapport.