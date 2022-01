Josh Duhamel est fiancé à Audra Mari et Fergie lui offre ses félicitations

Josh Duhamel donne une seconde chance à l’idée du mariage, avec le soutien de son ex-femme.

La femme de 49 ans est fiancée au mannequin et Miss Monde Amérique 2016 Audra mari, sa petite amie de plus de deux ans. Duhamel a annoncé la nouvelle sur sa page Instagram le samedi 8 janvier, jour du 28e anniversaire de son partenaire.

« C’est parti !! Elle a trouvé un message dans une bouteille qui s’est échouée et a dit OUI !! @audramari », a écrit l’acteur, à côté d’une photo des deux se tenant ensemble sur une plage, avec lui tenant un papier froissé qui dit, » Audra Diane Mari, veux-tu m’épouser ? »

L’ex-femme de Duhamel Fergie, mère de leur fils de 8 ans Axl jack duhamel, a commenté : « Félicitations !!! » et a ajouté six emojis coeur vert.

Audra, qui était également Miss Dakota du Nord USA 2014, et Josh ont confirmé leur histoire d’amour en octobre 2019 après des mois de rumeurs d’amour lorsqu’ils ont été photographiés en train de se promener dans un aéroport de Toronto. Un mois plus tard, lui et Fergie ont finalisé leur divorce. Le chanteur de 46 ans avait déposé les papiers plus tôt cette année-là. Fergie et Duhamel avaient annoncé leur séparation en septembre 2017 après huit ans de mariage.