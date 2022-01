Josh Duhamel fiancé à Audra Diane Mari – Gossip & Links !

Josh Duhamel s’est fiancé à sa petite amie Audra Diane Mari. L’acteur de ‘Transformers’ a profité de son Instagram pour partager la nouvelle avec ses fans en publiant une photo de lui et Audra sur la plage. « Elle a trouvé un message dans une bouteille qui s’est échouée et a dit Oui !! Le Sun le rapporte comme « Josh Duhamel, 49 ans, fiancé à sa petite amie Audra Diane Mari, 28 ans, deux ans après son divorce avec la chanteuse Fergie ». Je pensais qu’ils mettraient l’âge de Fergie… mais non. La petite amie de Josh était Miss Dakota et on pense qu’ils se fréquentent depuis 2019. (The Sun)

Demi Lovato est sortie de cure de désintoxication. Oui, elle est allée en cure de désintoxication, après avoir dit que California Sober était partie… Ils rapportent que « Demi Lovato rentre à la maison après avoir secrètement terminé un autre séjour de cure de désintoxication, 3 ans après son overdose : » C’était sa décision. » (US) Au fait, Demi a supprimé tout son Instagram et Il s’est rasé la moitié de la tête (plus !) et s’est fait tatouer une araignée. (DM) Ben Affleck a vécu une horrible expérience sur le tournage de « Justice League » au milieu de son divorce avec Jennifer Garner. « C’était vraiment » Justice League « qui était le point bas » – la star de « Tender Bar » a déclaré au Los Angeles Times, à propos de « Batman V. Superman: Dawn of Justice » et du film qui a suivi à partir de 2017. » C’était une mauvaise expérience car c’était une confluence de choses. Ma propre vie, mon divorce, l’absence prolongée, les agendas puis la tragédie personnelle du réalisateur Zac Snyder (sa fille s’est suicidée en 2017) et le tournage à nouveau des scènes. C’était la pire expérience. C’était terrible. » (Ushebdomadaire) Avant ils nous vendaient que Kanye ne peut pas oublier Kim. À présent Kanye « Ye » West a une nouvelle muse, d’accord ? Et c’est Julia Fox Mais bon, leur relation n’est pas sérieuse.. IL A! (E-nouvelles) Kate Middleton a eu 40 ans et a rendu hommage à la princesse Diana et à la reine dans leurs portraits d’anniversaire. Dans l’une, elle portait une robe rouge avec les bijoux de la reine et dans l’autre, en noir et blanc, elle portait des bijoux de sa défunte belle-mère, Lady Di, dont l’énorme bague de fiançailles en saphir. J’ai aimé les deux photos, une moderne qui ressemble à un livre d’histoire… J’adore ! (Gens).

Bon dimanche! Bisous bisous