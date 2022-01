Josh Duhamel interprète « My Neck, My Back » avant de se fiancer avec Audra Mari

Lire du contenu vidéo

Josh Duhamel est sur le point d’être à nouveau un homme marié – mais il n’a pas posé la question sans d’abord faire un travail sérieux sur le microphone – comme en témoignent ces vidéos.

Josh et sa désormais fiancée Audra Mari séjournaient au Bungalows Key Largo Resort en Floride la semaine dernière et ont décidé de participer à un bon karaoké. On nous dit qu’il y a un événement hebdomadaire dans un salon surplombant l’eau, et à un moment donné, Josh est monté sur scène.

Il a certainement un mélange de tubes… dont « Tennessee Whiskey », « Show Me The Meaning of Being Lonely » des Backstreet Boys et un très populaire « My Neck, My Back » de Khia.

Audra n’a pas joué aux côtés de Josh, mais le public a semblé tout de même en manger.

Samedi a marqué un grand jour pour Josh et Audra – qui ont été Miss Monde Amérique 2016 – l’acteur a annoncé qu’ils s’étaient fiancés après deux ans de relation. On peut dire que la proposition a été rejetée pendant le voyage à Key Largo.

Josh était célèbre pour être marié à Fergie pendant 8 ans avant d’annoncer qu’ils étaient Entrer en instance de divorce en 2017. Ils ont un fils ensemble.