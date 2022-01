Josh Duhamel révèle ses fiançailles et Fergie réagit rapidement

L’acteur Josh Duhamel et sa petite amie, Audria Mari, sont fiancés. Duhamel a annoncé la nouvelle samedi et a rapidement reçu le soutien de son ex-femme, la chanteuse Fergie. L’acteur de Transformers, 49 ans, et Mari se fréquentent depuis 2019.

« C’est parti !! Elle a trouvé un message dans une bouteille qui s’est échouée sur le rivage et a dit OUI !! » Duhamel a écrit, à côté d’une photo du couple prise sur une plage. Le message dit : « Audra Diane Mari, veux-tu m’épouser ? » Les fiançailles sont tombées le jour du 28e anniversaire de Mari, rapporte PEOPLE.

Mari a partagé la même photo sur sa page Instagram. « Mon cœur est si heureux… Je t’aime », a-t-elle écrit. Fergie faisait partie des nombreuses célébrités qui ont félicité le couple. « Félicitations!!! » Fergie a simplement écrit, ajoutant plusieurs émojis de cœur vert.

Duhamel et Mari, une ancienne Miss Monde Amérique, ont commencé à sortir ensemble début 2019. Ils ont été photographiés ensemble lors d’une fête de vacances en décembre 2019, quelques semaines après la finalisation de son divorce avec Fergie. « Ils se connaissent depuis un certain temps et ont commencé à se fréquenter il y a sept ou huit mois », a déclaré une source à PEOPLE en décembre 2019. « Il est vraiment content d’elle. »

Fergie et Duhamel se sont mariés en 2009 et ont annoncé leur séparation en septembre 2017. Cependant, Fergie n’a demandé le divorce qu’en mai 2019, et cela a été finalisé en novembre 2019. L’ancien couple est parent d’un fils Axl Jack Duhamel, 8 ans. et seront toujours unis dans notre soutien mutuel et envers notre famille », ont déclaré Fergie et Duhamel dans un communiqué de 2017.

Dans un épisode de Armchair Expert en 2018, Duhamel a déclaré à Dax Shepard qu’il souhaitait avoir plus d’enfants. « Je n’ai plus 30 ans. J’en ai 45. Je veux avoir plus d’enfants dans les prochaines années », a déclaré Duhamel. « Donc, il s’agit plus de trouver quelqu’un d’assez jeune pour avoir des enfants. Ce n’est pas comme si j’essayais juste de foutre n’importe quoi. Ce n’est pas qui je suis. J’essaie de trouver une fille avec qui je peux être et avoir une famille avec. »

Duhamel est surtout connu pour avoir joué William Lennox dans les films Transformers. Son prochain film est la comédie romantique de Jennifer Lopez, Shotgun Wedding, qui débutera le 29 juin. Il devrait également jouer dans The Thing About Pam, une série limitée de NBC avec Renee Zellweger. En 2021, Duhamel a également joué dans le drame de super-héros de courte durée de Netflix, Jupiter’s Legacy.

Mari a remporté le titre de Miss Monde Amérique en 2016 et a terminé 11e du concours Miss Monde cette année-là. Elle a également été Miss North Dakota USA en 2014 et a été finaliste du concours Miss USA cette année-là. Duhamel est également originaire du Dakota du Nord.