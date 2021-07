Josh Gad de Frozen révèle l’inconvénient d’obtenir un traitement de star à Disneyland

in

Comme de nombreux parents célèbres, Josh Gad ne veut pas que ses jeunes enfants deviennent des enfants gâtés et autorisés. Obtenir le traitement du tapis rouge à chaque fois peut déformer le sens de l’humilité et de la réalité d’un enfant. Nous avons vu ce qui se passe lorsque les enfants de célébrités ne sont pas contrôlés. L’approche de Gad vis-à-vis de l’expérience Disneyland de ses filles est un changement de rythme agréable. Bien que Disneyland puisse sembler un petit exploit, l’acteur aide ses enfants dans l’ensemble. Mais la star de Central Park est plus préoccupée par le bien-être de ses filles.