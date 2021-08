Josh Gad et Ben Schwartz préparent une idée de film des Muppets fous, et nous sommes tous dedans

in

Bien sûr, un film Muppet en direct est une sorte d’idée folle pour commencer. Étant des marionnettes, les Muppets sont d’autant plus proches de l’action réelle qu’ils sont, et comme de vrais acteurs humains apparaissent avec eux tout le temps, recréer des personnages de Muppet en tant qu’humains serait juste étrange. Cette idée de film ne va pas vraiment se réaliser, mais cela donne toujours envie d’avoir au moins une idée de ce à quoi cela ressemblerait. Vous pouvez l’imaginer assez facilement, et cela semble incroyable, voire terrifiant. Même Ben Schwartz semble comprendre quel monstre il a créé.