Josh Gad insiste sur le fait qu’Emma Watson n’est pas une diva, Seth Rogen précise qu’elle n’a pas pris d’assaut le plateau de tournage ⋆ .

La star de « Frozen » défend sa co-star de « Beauty and the Beast » tandis que l’acteur de « Sausage Party » clarifie sa déclaration qui confirme apparemment que l’actrice de « Harry Potter » a quitté le plateau.

Josh Gad a sauté à la défense de son « La belle et la Bête« Co-star Emma Watson après être devenue la cible de trolls au milieu des rapports, elle a pris d’assaut le plateau de 2013 Seth Rogen la comédie « C’est la fin«.

Rogen a semblé confirmer les rumeurs dans une interview récente, suggérant que la star de «Harry Potter» était bouleversée par un sous-complot dans le film apocalyptique.

Seth a dit: «Je veux dire, je ne regarde pas en arrière et je pense: ‘Comment ose-t-elle faire ça?’ Je pense que parfois, quand vous lisez quelque chose, quand il s’agit de la vie, cela ne semble pas être ce que vous pensiez que c’était. Mais ce n’était pas une fin terrible à notre relation.

Il s’est tourné vers Twitter quelques jours plus tard après que l’histoire a explosé sur les réseaux sociaux et a écrit: «Emma Watson n’a pas ‘pris d’assaut le plateau’ et c’est malheureux que la perception est qu’elle l’a fait.

Et maintenant, une autre co-star de Watson a pesé, insistant sur le fait que l’actrice n’est pas une diva.

« Gelé»La star Gad écrit:« L’amour pur. @emmawatson est une légende et un être humain incroyable. Pas qu’il fallait le dire mais… eh bien… elle l’est.

Seth Rogen et Emma Watson ont joué dans le film de 2013 aux côtés de James Franco et Danny McBride, tous jouant des versions rehaussées d’eux-mêmes qui vivent l’apocalypse lors d’une soirée hollywoodienne.

La scène qui aurait mis Watson mal à l’aise mettait en vedette McBride embrassant le cannibalisme et Channing Tatum habillé comme un gimp portant un masque, jouant son prisonnier en laisse.

