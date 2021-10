Josh Giddey, à quoi s’attendre le gardien d’Oklahoma City Thunder

Très à prendre en compte est ce qui a été vu dans les deux premiers matchs de Josh étourdit avec la chemise de Tonnerre d’Oklahoma City. Alors que les projecteurs médiatiques de la NBA Draft 2021 focus sur les autres joueurs, cet Australien de 19 ans sélectionné par Oklahoma City Thunder au pick 6, montre tous les potentiels scouts vus dans les mois qui ont précédé la cérémonie. Et c’est que sa cachette est montée comme de la mousse, quelque chose d’encore plus méritoire si l’on considère qu’il n’a pas suivi une formation de basket-ball américain, mais qu’il a grandi en Australie et n’a joué qu’un an en tant que professionnel dans les Adelaide 36ers, où il étonné en moyenne plus de 11 points, 7 rebonds et 7 passes décisives, et en signant un triple-double. Peu de gens s’attendaient à ce qu’il débarque dans la ligue avec un niveau de maturité comme celui qu’il diffuse, comme le révèle nba.com.

Il n’est plus surprenant qu’il existe des bases de plus de 2 mètres de hauteur, mais il est impossible de rester insensible à la fluidité des mouvements, de la puissance et de l’harmonie que Giddey gaspille. Excellent dans le maniement du ballon, il gaspille de l’intelligence sur le terrain et dès le premier instant il sait se comprendre avec ses coéquipiers et creuser des écarts. Il a une capacité innée à entrer dans le panier et à jouer dans un milieu de gamme, ainsi qu’une vision du jeu et une maîtrise du rythme remarquables, et peut également marquer de l’extérieur. Mais ce qui est le plus surprenant et excitant, c’est la confiance en soi dont il a fait preuve dans les duels contre les Hornets et les Bucks, signant de bons numéros et véhiculant le sentiment qu’il peut s’adapter sans tarder au rythme de la NBA.

Que pouvez-vous attendre de Josh Giddey pour la saison 2021/2022 ?

Le plus. Un joueur comme lui peut se révéler comme l’un de ces hommes autour desquels construire un projet d’avenir. Le fait qu’il n’y ait pas de pression concurrentielle dans Le tonnerre d’Oklahoma City Vous pouvez faire briller votre basket de manière visible et ne pas être privé de minutes, afin d’engager d’autres jeunes joueurs et d’améliorer vos performances. Au cas où il parviendrait à maintenir le niveau de jeu avec lequel la pré-saison a commencé, il n’est pas déraisonnable de le considérer comme un candidat solide pour être ROY. La compétitivité qu’il a acquise au cours de son année de professionnalisme en Australie peut être un grand allié pour lui à consolider dans la ligue.