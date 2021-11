Josh Giddey, l’Australien à la recherche de la recrue de l’année

La course au leader qui finira par prendre cette Rookie de l’année Si recherché en un an avec autant de talent dans la meilleure ligue de basket-ball de la planète, il fait toujours chaud et de nombreux noms s’inscrivent pour l’une des soirées les plus recherchées du monde. NBA.

Surtout, le classement pour savoir qui finira par récolter l’une des distinctions les plus intéressantes de la saison est plus fougueux que jamais car les meilleurs favoris ne montent pas en flèche dans leurs statistiques NBA et ils ne génèrent pas une différence substantielle par rapport à leurs poursuivants que le équilibre.

Le numéro 1 du passé NBA Draft 2021 n’est même pas près de la tête en raison de ses problèmes physiques. Mais en plus Cade Cunningham, les services fournis par Jalen Green aux Houston Rockets ils ne font pas non plus de vous un favori clair pour le moment. Ainsi, le plus grand poids des statistiques de la NBA tombe sur Scottie Barnes (Raptors de Toronto) et de nombreux noms inattendus continuent de se multiplier, comme c’est le cas Josh Giddey.

Difficile mais pas impossible

L’australien de Le tonnerre d’Oklahoma City est déjà à la quatrième place dans la course à la recrue de l’année et pourrait bientôt dépasser Evan mobley, car le centre des Cleveland Cavaliers ratera plusieurs matchs en raison d’une blessure.

Sélectionné au n ° 6 lors du dernier repêchage, Giddey est l’un de ces très grands meneurs de jeu modernes qui s’additionnent dans toutes les facettes du jeu. Pour se faire une idée des dimensions de son jeu, il faut préciser qu’il enchaîne en moyenne 9 points par match, mais plus de 6,5 rebonds par match et plus de 6 passes décisives.

Il ajoute des deux côtés du terrain, sait rebondir, lire le jeu, passer le ballon, marquer et sa marge de progression dans tous les aspects du jeu continue d’avoir une marge très large.