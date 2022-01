Josh Giddey surpasse LaMelo Ball en tant que plus jeune à frapper un triple-double

La recrue de Josh Giddey Thunder d’Oklahoma City il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à réaliser un triple-double. Le talent d’OKC a obtenu 17 points, 14 passes décisives et 13 rebonds hier matin lors de la défaite contre les Mavericks de Dallas. Il surpasse LaMelo Ball de quelques jours seulement (19 ans et 84 jours est maintenant à 19 ans et 140 lorsque LaMelo a obtenu sa marque).

⛈️ 17 PTS, 13 REB, 14 AST, 4 STL ⛈️ @ joshgiddey devient le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA à réaliser un triple-double ! # NBA75 pic.twitter.com/cYZewoJ6ZA – NBA (@NBA) 3 janvier 2022