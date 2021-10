Josh Gottheimer accuse «l’extrême gauche» de risquer la «civilité», «gouvernement bipartite» sur les infrastructures

in

Le représentant américain Josh Gottheimer, DN.J., s’est déchaîné vendredi contre une “faction d’extrême gauche” de la Chambre des représentants, accusant le groupe de saper le projet de loi bipartite de 1 000 milliards de dollars sur les infrastructures et de forcer la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à admettre que plus de temps était nécessaire pour adopter la proposition.

Il a également affirmé que les démocrates progressistes mettaient en danger l’ensemble du programme du président Biden ainsi que “la civilité et la gouvernance bipartite”.

“J’ai travaillé sans relâche pour faire adopter le projet de loi bipartite sur les infrastructures, une législation que nous avons aidé à élaborer en avril avec mes collègues du Sénat”, a déclaré Gottheimer dans un communiqué vendredi. “Mais une petite faction d’extrême gauche de la Chambre des représentants a sapé cet accord et bloqué un vote critique sur le projet de loi bipartite historique du président sur les infrastructures.”

PELOSI ADMET LA DÉFAITE SUR LE PROJET DE LOI SUR LES INFRASTRUCTURES, DIT « IL FAUT PLUS DE TEMPS »

Gottheimer et un groupe de modérés de la Chambre avaient tenté de pousser un vote rapide sur les infrastructures plus tôt cette semaine.

Le représentant Josh Gottheimer, DN.J., arrive pour une réunion du House Democratic Caucus sur le projet de loi sur les infrastructures au Capitole américain le vendredi 1er octobre 2021. (.)

Dirigée par la présidente du House Progressive Caucus, la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., l’aile progressiste a forcé Pelosi à reculer sur un vote sur les infrastructures à moins qu’il ne soit associé au projet de loi Build Back Better de 3,5 billions de dollars plus ambitieux.

“95 % des démocrates du Congrès soutiennent l’ensemble du programme Build Back Better. 70 % des électeurs veulent que nous l’adoptons. Nous ne laisserons pas les intérêts des entreprises et les milliardaires entraver la réalisation”, a tweeté Jayapal vendredi soir.

Gottheimer a poursuivi: “Cette faction d’extrême gauche est prête à mettre en danger l’ensemble du programme du président, y compris ce paquet historique d’infrastructures bipartites”, a poursuivi Gottheimer. “Ils ont mis en danger la civilité et la gouvernance bipartite.”

Les républicains sont unis contre le projet de loi plus important, et les modérés démocrates du Sénat Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona ont refusé de soutenir 3 500 milliards de dollars de nouvelles dépenses, ce qui signifie que le projet de loi n’a pas pu être adopté par le Sénat.

Il ne servait donc à rien à Pelosi de le faire passer à la Chambre. Et elle a été forcée de céder sur le projet de loi sur les infrastructures parce que les progressistes ont insisté sur le fait que l’autre mesure devait également être examinée par la Chambre, sinon ils voteraient contre le projet de loi sur les infrastructures.

