Josh Hammer : La mort de la « réforme de la justice pénale »

Y a-t-il d’autres problèmes auxquels notre république agitée est confrontée si les Américains eux-mêmes ont trop peur de sortir, de peur qu’ils ne soient agressés par un criminel libéré de la «réforme de la caution» ou abattus par un gangbang lors d’une fusillade en voiture ? Alors que nous nous apprêtons à clore le chapitre de cette année sanglante 2021, c’est la question que tous les décideurs politiques et tous les citoyens à l’esprit public devraient se poser.

Heureusement, s’il y a une lueur d’espoir parmi les pillages urbains sans précédent, les horribles anecdotes d’enfants abattus alors qu’ils jouaient dehors et les taux d’homicides globaux historiques affectant tant de grandes villes américaines, c’est que beaucoup semblent arriver à un consensus attendu depuis longtemps et très apprécié : l’ère de la « réforme de la justice pénale » est enfin révolue.

Bon débarras.

Le taux national de meurtres en 2020 a augmenté de plus de 30 % d’année en année, alors que le meurtre de George Floyd à Minneapolis a rapidement déclenché un été infernal de chaos et d’émeutes. Mais les taux de meurtres en 2021 n’ont fait que grimper davantage, même par rapport à cette base de référence déchirante d’un an auparavant. Rafael Mangual du Manhattan Institute l’a expliqué dans un récent éditorial du Wall Street Journal : « Philadelphie vient de battre son record annuel d’homicides avec un mois complet en 2021, tout comme Louisville, Ky. ; Indianapolis ; Columbus, Ohio; Austin, Texas ; Tucson, Arizona ; St. Paul, Minn.; Portland, Oregon ; Albuquerque, Nouveau-Mexique ; et Fayetteville, NC D’autres villes, comme Cincinnati ; Trenton, New Jersey; Memphis, Tennessee ; Milwaukee ; Kansas City, Missouri ; Jacksonville, Floride ; Denver; Cleveland ; Jackson, mademoiselle ; Wichita, Kansas ; Greensboro, Caroline du Nord ; Lansing, Michigan ; et Colorado Springs, Colorado, a enregistré son plus grand nombre d’homicides depuis 1990 l’année dernière.

Pour bien comprendre ce point, plus tôt cette année, la Commission nationale sur le COVID-19 et la justice pénale a conclu que la flambée de la criminalité post-Floyd 2020 représentait une « augmentation importante et troublante » sans « aucun précédent moderne » dans l’histoire des États-Unis. Et les données montrent maintenant clairement que 2021 a été encore pire que 2020. Peut-être que ce sanglant statu quo est acceptable pour une république bananière du tiers-monde, mais il n’est décidément pas acceptable pour le futur plus grand pays du monde.

Heureusement, certaines tendances récentes semblent enfin pointer dans la bonne direction, c’est-à-dire s’éloigner de l’anarchie décarcérale et se diriger vers la raison d’être civilisationnelle.

En juillet, Eric Adams a remporté la primaire démocrate de la mairie de New York, ouvrant la voie à son éventuelle et imminente mairie. Bien qu’Adams ne soit pas un choix idéal, sa campagne en tant qu’officier de police à la retraite sensé suggère au moins une légère réprimande à l’anarchie anti-flic qui a caractérisé le mandat destructeur du maire Bill de Blasio.

D’autres points de données optimistes abondent. Le mois dernier à Minneapolis, où Floyd lui-même a été tué, les électeurs ont massivement rejeté une initiative nocive de « defund » qui aurait remplacé le service de police municipal par un mélange amorphe de travailleurs sociaux. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi : jusqu’en septembre 2021, les coups de feu tirés à Minneapolis avaient augmenté en volume de 380% par rapport à la même période en 2019.

Le mois dernier également, à Seattle, un havre notoire de folie progressiste de gauche radicale (quelqu’un se souvient-il même de la soi-disant zone autonome de Capitol Hill de 2020 ?), un républicain qui a fait campagne sur un message d’ordre public a prévalu dans la ville élection du procureur de la République. Pour mettre en contexte l’extrême gauche de Seattle, les neuf membres du conseil municipal d’Emerald City comprennent huit démocrates et un membre du parti « Alternative socialiste », qui se décrit comme un groupe ouvertement marxiste.

Plus récemment, la maire démocrate de la ville d’extrême gauche la plus emblématique d’Amérique, San Francisco, n’a fait aucun effort dans sa condamnation de l’anarchie. À la suite de nombreux cas très médiatisés de pillage et de vandalisme dans le centre-ville de San Francisco et ses environs jonchés d’aiguilles et d’excréments, le maire de Londres Breed a déclaré : « Le règne des criminels dans notre ville, il est temps qu’il vienne a une fin. Et cela prend fin lorsque nous prenons des mesures pour être plus agressifs avec les forces de l’ordre, plus agressifs avec les changements de notre politique et moins tolérants envers tous les taureaux – qui ont détruit notre ville. » Entendre entendre.

Au cours des dernières décennies, les progressistes et les libertaires, du militant d’extrême gauche George Soros à la Texas Public Policy Foundation de centre-droit, ont souvent fait cause commune sur un programme cancéreux de « réforme de la justice pénale ». Ce programme donne généralement la priorité à la réduction ou à l’élimination des cautions, à la réduction des peines pénales, à l’abolition de l’immunité qualifiée, à l’élection de procureurs de district anti-poursuites, à la réduction des effectifs des services de police et à d’autres mesures de décivilisation.

Si Dieu le veut, il semble que la gigue puisse enfin être levée. Les républicains sont dans l’ensemble revenus à leur posture traditionnelle de maintien de l’ordre, et même de nombreux démocrates semblent en avoir marre de notre tumulte national. « La réforme de la justice pénale », semble-t-il, a peut-être finalement été condamnée à mort.

