Josh Hammer : mettre fin au double standard de l’« avortement exceptionnel »

« Il y a des règles pour la plupart des cas, et puis il y a des règles pour les cas d’avortement », a commencé une dissidence de la Cour d’appel des États-Unis pour le juge du sixième circuit Amul Thapar dans une affaire le mois dernier. « La majorité révèle que l’exceptionnalisme de l’avortement ne connaît pas de limites », a-t-il ajouté.

L’allusion de Thapar aux règles et procédures particulières qui caractérisent les litiges modernes entourant l’institution particulière de l’avortement à la demande est particulièrement appropriée, alors que la Cour suprême des États-Unis se prépare pour son audience accélérée du 1er novembre dans États-Unis contre Texas. Cette affaire, relative à la loi sur le rythme cardiaque fœtal récemment promulguée par le Lone Star State, a attiré une attention démesurée. Les médias sont obsédés par la nouvelle manière dont la loi anti-avortement fonctionne. Mais l’histoire inédite est le traitement spécial accordé aux défenseurs de l’avortement.

Comme les médias l’ont rapporté (et mal rapporté) ad nauseam, la Texas Heartbeat Act (SB 8) prive expressément les représentants du gouvernement du Texas de la capacité d’appliquer la propre loi de l’État, en s’appuyant plutôt sur des chiens de garde privés pour l’appliquer. La colère des médias s’est en partie concentrée sur Jonathan Mitchell, l’avocat conservateur qui était l’architecte principal de SB 8.

Comme l’a noté avec précision un article du New York Times de la mi-septembre, une grande partie du travail de base pour SB 8 a été présentée à tous dans l’article de révision de la loi de Mitchell de 2018, « The Writ-of-Erasure Fallacy », qui explique : « Le pouvoir judiciaire fédéral n’a pas le pouvoir de modifier ou d’annuler une loi. Le pouvoir de contrôle judiciaire est plus limité : il permet à un tribunal de refuser d’appliquer une loi et d’interdire à l’exécutif d’appliquer cette loi. La majorité de la Cour suprême dans sa décision du 1er septembre a adopté l’argument de Mitchell, écrivant : « Les tribunaux fédéraux ont le pouvoir d’enjoindre aux individus chargés d’appliquer les lois, pas les lois elles-mêmes.

Du point de vue de la doctrine, c’est bien établi et sans exception. Ce qui est exceptionnel, c’est moins une législation anti-avortement conçue de manière créative que l’intégralité du litige sur l’avortement lui-même. Ce n’est pas par hasard que ces bizarreries et bizarreries procédurales invariables ont toujours tendance à favoriser l’accès libéralisé à l’avortement.

Premièrement, comme nous l’avons vu le plus récemment dans une affaire de 2020, June Medical Services v. Russo, la Cour autorise une norme de « représentation » extrêmement libérale dans les affaires d’avortement qu’elle ne s’étend à pratiquement aucun autre type de litige affectant l’invocation. d’un droit constitutionnel — ou, dans le cas de l’avortement, d’un droit prétendument « constitutionnel ». Comme l’a noté le juge Clarence Thomas dans sa dissidence, « en vertu d’une bonne compréhension de l’article III », qui établit le pouvoir judiciaire fédéral, les cliniques d’avortement « les plaignants n’ont pas qualité pour invoquer la compétence (de la Cour suprême) » pour la raison simple et intuitive que l’avortement sous-jacent « » droit » n’est pas à défendre par la clinique.

La Cour dispose d’un test permettant à des tiers extrêmement limités d’invoquer des droits constitutionnels lésés, mais comme le juge Samuel Alito l’a démontré dans sa propre dissidence de June Medical Services, les défenseurs de l’avortement échouent clairement à ce test. Malheureusement, comme l’a écrit Thomas dans sa dissidence de 2016 dans Whole Woman’s Health v. Hellerstedt, la Cour a « l’habitude d’appliquer des règles différentes à différents droits constitutionnels, en particulier le droit putatif à l’avortement ».

Deuxièmement, le simple fait que la Cour ait considérablement accéléré l’examen du litige États-Unis contre Texas dans le cadre de son soi-disant dossier de fusée est en soi anormal – et révélateur. La plaidoirie du 1er novembre au Texas aura lieu à peine deux semaines après que le ministère de la Justice du procureur général Merrick Garland a demandé l’intervention de la Cour. Pour les litiges impliquant la violation alléguée de peu ou pas d’autres droits constitutionnels (ou « droits »), la Cour se sentirait-elle enhardie à agir rapidement.

La dernière fois qu’une affaire judiciaire s’est déroulée à cette vitesse, c’était Bush contre Gore. Cela dit quelque chose. La Cour est apparemment disposée à rejeter toutes ses coutumes et règles normales relatives aux brefs de certiorari – en acceptant d’entendre une affaire – dans précisément deux cas : une élection présidentielle contestée, d’une part, ou la prétendue violation du parti le plus avancé de la gauche progressiste sacrement païen, l’avortement, de l’autre.

Troisièmement, il y a l’arrogance générale de la poursuite du ministère de la Justice au Texas : à savoir qu’elle cherche, pour citer le mémoire de Mitchell’s Court, à permettre aux États-Unis d’« obtenir une mesure injonctive ou déclaratoire contre l’État (du Texas), la cour d’État juges, greffiers de l’État, autres fonctionnaires de l’État ou toutes les parties privées pour interdire l’application de la SB 8. » Mis à part le jargon juridique, l’argument du gouvernement fédéral est que, en tant que principal défenseur de tous les droits constitutionnels (ou « droits »), il a la capacité unique d’empêcher tous les acteurs concernés du Texas d’appliquer la loi dûment promulguée des Texans.

Le problème fatal du procès du ministère de la Justice est simple : comme la Cour l’a soutenu dans l’ordonnance du 1er septembre, une cour fédérale dans notre ordre constitutionnel n’agit tout simplement pas comme une commission itinérante capable d’enjoindre l’entière application d’une loi. Au contraire, un tribunal peut simplement ordonner à des personnes spécifiques chargées de faire appliquer une loi. Ici, des citoyens privés intentent des poursuites en vertu du SB 8, mais le ministère de la Justice a poursuivi l’État du Texas. D’où le problème.

Encore une fois, les défenseurs de l’avortement veulent un traitement juridique exceptionnel. Ils veulent pouvoir enjoindre SB 8 en premier, même si cela nécessite d’ignorer une montagne de doctrine juridique bien établie. Bien sûr, la vraie raison pour laquelle ils sont nerveux est parce que Roe v. Wade lui-même est sur le billot ce terme de la Cour, en particulier dans l’affaire Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization découlant du Mississippi. Une loi comme SB 8 n’aurait pas un « effet paralysant » si la gauche était confiante dans une solide défense constitutionnelle de Roe dans Dobbs. Mais ils ne sont pas confiants ; ils ont peur.

Dans un monde juste, le Texas l’emporterait 9-0 au Texas. Heureusement pour les défenseurs de l’anti-avortement, un simple résultat de 5-4 serait suffisant pour commencer à faire reculer des décennies de jurisprudence erronée sur l’« exceptionnalisme de l’avortement ».

Soutenez Conservative Daily News avec un petit don via Paypal ou carte de crédit qui servira à soutenir les nouvelles et les commentaires que vous appréciez.