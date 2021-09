Josh Harrison lanceur en colère pour le pitch à Starling Mars

in

La recrue des Blue Jays de Toronto Alek Manoah a frappé la tête de Mars étourneau avec une ligne droite de 94 milles; quelque chose qui a mis Josh Harrison en colère et réclamé au milieu du jeu de la MLB.

Alek Manoah promet sans aucun doute beaucoup dans les majors car il n’en est qu’à sa première année et il est là pour rester, cependant, il doit améliorer son contrôle, car il a affecté plusieurs joueurs avec des balles mal placées qui semblent intentionnelles.

Mars étourneau Il a dû abandonner le départ à cause d’une douleur extrême à la tête, car cet impact n’est pas du tout facile, même s’il porte un casque de protection. Le lanceur s’est excusé et a dit à son manager que tout allait bien et que c’était juste une erreur.

Comme indiqué dans l’émission, les Athlétisme étaient collectivement assez mécontents de Manoah. Bien que le lancer n’était sûrement pas intentionnel, il s’agissait du deuxième frappeur consécutif à être touché, car Josh Harrison avait été touché sur le lancer précédent. Et avec celui-ci sur la tête, il est compréhensible d’être en colère contre le lanceur. Si vous voulez essayer d’entrer, vous devez avoir un meilleur contrôle que de rater la tête d’un joueur.

Mars est d’abord resté dans le match et a même montré ses roues brûlantes en marquant un doublé de Matt Olson, cependant, Marte n’est pas revenu sur le terrain. Il a été remplacé au champ central par Skye Bolt en fin de cinquième manche. L’Athlétisme n’a encore rien annoncé sur son état, mais il est probablement sous protocole de commotion cérébrale.

Lors du match de samedi, il a été retiré de l’alignement.

Mars étourneau Le joueur de 32 ans a connu une excellente année, en particulier après que l’athlétisme l’ait acquis le 28 juillet. Lors de ses 31 matchs avec l’Athlétisme avant vendredi, Marte atteignait 0,343 / 0,378 / 0,485 (139 OPS +) avec 10 doubles, trois circuits, 16 points produits, 21 points et 20 interceptions en 20 tentatives. Au total, il mène les majors avec 42 buts volés. Il a déjà gagné 1.6 WAR avec l’athlétisme dans la MLB.

De toute évidence, la chose la plus importante ici est le bien-être de Mars en tant que personne. Esperons le meilleur.

Sur le terrain, cependant, ce serait une énorme perte pour l’Athlétisme s’il devait manquer à un moment donné. Ils se sont rapprochés de deux matchs de la deuxième wild card de l’AL vendredi et de quatre matchs et demi derrière les Astros dans l’AL West.